Bonobo přijede do Prahy. S albem Migration, které získalo nominaci na Grammy

PRAHA Britský hudebník, producent a DJ usazený v Los Angels Simon Green, známý pod uměleckým jménem Bonobo, se chystá do Prahy. Hudebník, který se na scéně pohybuje více než sedmnáct let, má za sebou šest studiových alb, včetně poslední desky Migration, která získala nominaci na letošní cenu Grammy. Bonobo se českému publiku předvede již 22. května ve Fóru Karlín.

Naposledy zahrál pro české posluchače v roce 2013 na hudebním festivalu Colours of Ostrava. Koncem května zavítá do pražského Karlína s loňským albem Migration, v němž se vrací k osvědčeným ambientním prvkům.

Patrný je je ale také žánr downtempo. Právě práci s ním vyzdvihl v hodnocení desky americký časopis Pitchfory, podle nějž Greenova deska představuje „impozantní posun od předchozí nahrávky The North Borders“. Mluví však i o „posluchačsky nejpřístupnější desce“, kterou by měli ocenit jak fanoušci elektroniky, tak posluchači popu.

Sám Bonobo hovoří o albu jako o studii lidí. V hudbě se vrací také k nejrůznějším událostem jeho života. Album pohostilo navíc pohostilo další zvučné jméno, a to Nicka Murphyho. Ten je u českého publika známý spíše jako Chet Faker

Simon Green pocházející z britského venkova, odkud se později přestěhoval do Brightonu, vystupuje již od roku 2000. O šest let později zveřejnil dnes již legendární desku Days to Come.