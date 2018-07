Bránil Trump průchodu spravedlnosti? Vyšetřovatel Muller se dívá i na jeho tweety

Washington Zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller, který hledá důkazy ruského vměšování do amerických voleb, analyzuje tweety a prohlášení, v nichž se prezident Donald Trump kriticky vyjadřoval k osobám ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse a bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho. Napsal to ve čtvrtek list The New York Times s odkazem na tři nejmenované osoby obeznámené s postupem šetření.

Mueller chce podle newyorského deníku zjistit, zda kritickými poznámkami na jejich adresu prezident nebránil průchodu spravedlnosti, nesnažil se o zastrašování svědků a neměl v úmyslu vyšetřování zablokovat. Sessions i Comey jsou v kauze údajného ruského vměšování klíčovými svědky. O Trumpových tweetech, které se navzdory výhradám poradců staly hlavním komunikačním kanálem Bílého domu, si Mueller s prezidentem chce osobně promluvit, uvádí The New York Times.



Podle prezidentských poradců Trump průchodu spravedlnosti nebrání. Tvrdí, že veškeré jeho kroky jsou v souladu s pravomocí hlavy státu, a dodávají, že prezident by Muellerovi na jeho případné otázky ani nemusel odpovídat. V soukromí ale připouštějí, že Mueller by mohl složit mozaiku důkazů dostatečnou k tomu, aby kauzu maření vyšetřování vyvolal.

Snaha Trumpa potopit, míní jeho poradce

Trumpův poradce Rudy Giuliani vývody amerických novin odmítl. Studium Trumpových tweetů je podle něj zoufalým pokusem prezidenta „potopit“. Když se někdo chce stavět spravedlnosti do cesty, dělá to potichu a tajně, nikoli veřejně, řekl Giuliani. Aby Mueller kauzu otevřel, musel by získat důvěryhodné svědky, přičemž Sessions i Comey jsou v tomto ohledu terčem neustálé kritiky prezidenta. Musel by navíc prokázat, že Trump se řídil zločinným záměrem, upozornil The New York Times.

Podle listu není známo, jak by se Mueller zachoval, pokud by nakonec dostatek důkazů proti Trumpovi získal. Podle Giulianiho si je Mueller vědom, že úřadující prezident nejspíš nemůže být obviněn. Výsledky vyšetřování by ale mohl poslat do Kongresu, jehož členové by pak rozhodli, zda vznesou ústavní žalobu.