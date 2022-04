Česko zasáhne silný vítr, Slavia vstoupí do evropského čtvrtfinále a Rathovu kauzu má řešit odvolací soud

V ranních hodinách proběhne odvolací jednání v takzvané druhé větvi korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. V případu čelí obžalobě i největší česká stavební firma Metrostav.

Poslance čeká mimořádná schůze, která proběhne kvůli kontroverznímu postupu europoslance STAN Stanislava Polčáka v kauze Vrbětice.

Jak bude příští týden? Meteorologové vydají předpověď počasí pro další dny. Ale než upřesní výhled na časové období po víkendu, tak s předstihem vyslali varování před silným větrem o síle až 70 km/h, který zasáhne Česko. Výstraha má trvat do pátečního rána.

Nárok někdejší šéfky Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestním stíháním projedná odvolací soud. Jde o zhruba 49 milionů korun.

Ministerstvo zdravotnictví nabídne nová data o výskytu covidu v Česku.

Co by se stalo, kdyby do Evropy přestal proudit plyn z Ruska. Přesně to bude mít na programu pracovní skupina ministerstva průmyslu a obchodu. Ta se bude zabývat konkrétními technickými řešeními zásobování.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová poctila svou návštěvou Bulharsko a Švédsko. S premiéry obou zemí představí priority schválených národních plánů obnovy, na jejichž základě dostanou státy peníze z mimořádného krizového fondu EU.

Ve Francii vrcholí kampaň před prvním kolem prezidentských voleb. K němu dojde druhou dubnovou neděli. Jednu z posledních možností k ovlivnění svých potenciálních voličů budou mít kandidáti nyní na mítincích. O ty se večer postarají v Perpignanu krajně pravicová kandidátka Marine Le Penová a v Paříži další zástupce krajní pravice Eric Zemmour. Pravicová kandidátka Valérie Pecresseová promluví ke svým příznivcům v Lyonu.

Pro čtvrtou dávku vakcíny proti covidu si v Řecko začnou chodit senioři, a to nezávisle na jejich zdravotním stavu.

Nadále budeme sledovat vývoj války na Ukrajině. Valné shromáždění OSN bude hlasovat o pozastavení členství Ruska v Radě OSN pro lidská práva (UNHRC). Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má v plánu dvě prohlášení. Na dálku nejdříve osloví řecký parlament, později se obrátí k poslancům kyperského parlamentu.

Fotbalisté Slavie zahájí v rámci Evropské konferenční ligy čtvrtfinálový dvojzápas s Feyenoordem Rotterdam. Čtvrthodinu před sedmou nastoupí k úvodnímu duelu na půdě soupeře.