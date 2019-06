Do Česká přijede Čaputová, zajde i na koncert. Frontman Pink Floydů vydraží legendární kytary

Nově zvolená slovenská hlava státu již tradičně poprvé přijede do Prahy. Zuzana Čaputová se sejde s Milošem Zemanem, hodlá také položit květiny u hrobu Václava Havla. V Bruselu bude Andrej Babiš hovořit s Jeanem-Claudem Junckerem a summit EU by měl prodloužit protiruské sankce. Volba šéfa konzervativců spěje v Londýně do finále. Začne soud s Rusem, který na Silvestra v Praze autem zabil turistku a David Gilmour prodá své kytary.

Nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová přijede do České republiky. Bude to její první zahraniční cesta ve funkci hlavy státu, do které byla uvedena v sobotu. Nejdříve se setká s prezidentem Milošem Zemanem, odpoledne pak Čaputovou čekají schůzky s šéfem Senátu Jaroslavem Kuberou a s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem.

Kromě oficiálních politických aktivit má slovenská prezidentka v plánu i další doprovodné akce. Setká se s krajanskou komunitou a večer se zúčastní koncertu Zuzana není sama doma na Kampě. Měla by také položit květiny u hrobu prvního porevolučního československého prezidenta Václava Havla.

Premiér Andrej Babiš se před summitem EU sejde s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Před dvěma týdny Babiš řekl, že chce s šéfem komise mluvit o auditu ke svému údajnému střetu zájmů. V úterý ale premiér mluvil o jiných tématech jednání: o přístupových rozhovorech EU se Severní Makedonií a Albánií či o víceletém finančním rámci EU. Mluvčí komise Mina Andrejevová téma střetu zájmů rovněž nepotvrdila.

Odpoledne bude v Bruselu Summit EU. Prezidenti a premiéři zemí EU by na něm měli potvrdit další prodloužení sankcí, které EU uvalila na Rusko kvůli ukrajinské krizi. Čeká je i diskuse o budoucím obsazení klíčových unijních funkcí, v první řadě předsedy Evropské komise. Mezi dalšími tématy je například budoucí víceletý rozpočet EU pro roky 2021 až 2027.



Poslanci britských konzervativců vyberou finální dvojici kandidátů na pozici lídra strany. Ve středečním třetím kole volby postoupili exministr zahraničí Boris Johnson, současný šéf diplomacie Jeremy Hunt, ministr životního prostředí Michael Gove a ministr vnitra Sajid Javid. Opět vzrostl náskok hlavního favorita a jednoho z nejznámějších stoupenců brexitu Johnsona. Ve středu pro něj hlasovalo 143 ze 313 konzervativních poslanců, což je o 17 více než při úterním druhém kole. Volbu nástupce premiérky Theresy Mayové v následujících týdnech dokončí řadoví straníci.

Od 09:00 pokračuje schůze Sněmovny. Na programu jsou zejména pravidelné interpelace. Poslanci by měli také probrat sněmovní kandidáty na státní vyznamenání, ve druhém čtení zavedení elektronické dálniční známky a případně výroční zprávy České televize.

Ruský prezident Vladimir Putin bude od 11:00 středoevropského času odpovídat na dotazy občanů ve svém každoroční televizním pořadu Přímá linka.

Městský soud v Praze začne projednávat nehodu ze silvestrovské noci, při níž opilý ruský řidič Oleg Gubin usmrtil na přechodu pro chodce ve Spálené ulici v Praze 26letou turistku z Kolumbie. Soud ho obratem propustil po zaplacení kauce na svobodu, cizinec pak zmizel do Ruska a je stíhán jako uprchlý. Gubin sedl za volant s dvěma promilemi alkoholu v krvi, hrozí mu 12 až 20 let nepodmíněného odnětí svobody či dokonce doživotní trest.

Obvodní soud pro Prahu 1 bude pokračovat v projednávání sporu atletky Zuzany Hejnové a České pošty. Překážkářka požaduje přes jeden milion korun za zobrazení na poštovní známce. Ta vyšla k olympiádě v Riu de Janeiro v roce 2016. Dvojnásobná mistryně světa tvrdí, že na známce je ona, a státní podnik vyzvala, aby známku nevyužíval. Pošta to odmítla. Tvrdí, že na známce není Hejnová.

Budeme sledovat vývoj situace v Hongkongu. Organizátoři demonstrací na sociálních sítích vyzvali demonstranty k novým masovým protestům, pokud vláda do dnešních 11:00 středoevropského času nestáhne kontroverzní návrh zákona, jenž by umožňoval vydávat osoby podezřelé z trestných činů z Hongkongu do pevninské Číny.

V New Yorku se bude dražit sbírka více než 120 kytar frontmana skupiny Pink Floyd Davida Gilmoura. Ke koupi bude i černá elektrická kytara Fender Stratocaster, se kterou Gilmour v 70. letech nahrál slavná alba The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here nebo The Wall. Právě tato kytara by se mohla prodat za vůbec nejvyšší částku. Aukční síň její hodnotu odhaduje na 100 tisíc až 150 tisíc dolarů. Výtěžek aukce poputuje na charitu.