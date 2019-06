Trump má oznámit opětovnou kandidaturu na prezidenta, Konzervativní strana hledá nástupce Mayové

PRAHA Donald Trump by měl oznámit kandidaturu na post prezidenta USA pro další volební období a v britská Konzervativní strana bude hledat nástupce Theresy Mayové.

V Bruselu je od 18.00 plánována demonstrace českých občanů dlouhodobě žijících v Belgii na podporu protestů, které v Česku žádají demisi premiéra Andreje Babiše.

V 16.00 začne v Británii druhé kolo volby nového šéfa Konzervativní strany a nástupce premiérky Theresy Mayové. Výsledky budou známy okolo 19.00. Dál postoupí kandidáti, kteří v hlasování konzervativních poslanců získají přes 32 hlasů.

Šéf Bílého domu Donald Trump večer místního času (ve středu 2:00 SELČ) oficiálně oznámí, že bude znovu kandidovat na amerického prezidenta a zahájí kampaň před prezidentskými volbami v listopadu 2020.

Soudní dvůr EU v Lucemburku rozhodne ohledně rakouské žaloby na plánované mýtné pro osobní auta v Německu. Jeho generální advokát v únoru doporučil, aby soudci žalobu zamítli. Na nejrozsáhlejší dálniční síti v Evropě se má začít vybírat už příští rok a zaplatí i zahraniční řidiči. Němečtí dostanou daňovou úlevu odpovídající mýtnému.

Ukrajinský ústavní soud má za zavřenými dveřmi pokračovat v projednávání stížnosti 62 poslanců proti rozhodnutí prezidenta Volodymyra Zelenského rozpustit parlament a vypsat předčasné volby.

V 19.00 bude zasedat koaliční rada. Představitelé ČSSD a ANO by měli diskutovat o hlasování ve Sněmovně. Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že vládní spolupráci může ohrozit případné zvolení kandidáta hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Michala Semína do Rady ČTK za přispění poslanců hnutí ANO.

Na programu je další odvolací jednání v takzvané první větvi údajné korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Rath dostal za přijímání úplatků za zmanipulovaná výběrová řízení 8,5 roku vězení, nepodmíněné tresty dostali i někdejší ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr, kteří podle spisu machinace s tendry organizovali. Již včera Rath dokončil svůj desetihodinový přednes odvolání.

Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci by se měli věnovat předlohám, které jim vrátil Senát. Jde mj. o novely o pobytu cizinců, o ochraně spotřebitele, o registru smluv, o vnitrozemské plavbě, o prodejní době obchodů, o znalcích a o soudních tlumočnících a o podpoře sportu - vzniku Národní sportovní agentury, která by měla operovat s rozpočtem v řádu jednotek miliard a vést by ji měl vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička z hnutí ANO.