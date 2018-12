Evropský parlament bude řešit Babiše a dotace pro Agrofert, Plzeň se loučí s Ligou mistrů

Europoslanci budou řešit Andreje Babiše a jeho možný střet zájmů kvůli dotacím pro holding Agrofert. Fotbalová Plzeň sehraje poslední zápas v letošní Lize mistrů. Ve Francii se rozběhne vyšetřování útoku z úterního večera.

Ve Štrasburku by měli poslanci Evropského parlamentu řešit od 18:00 možný střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Ve čtvrtek by měli k tomu hlasovat o usnesení. Plné prošetření zákonnosti všech evropských dotací určených firmám skupiny Agrofert za dobu vládního angažmá stávajícího českého premiéra Andreje Babiše žádají po Evropské komisi evropští Zelení. Europoslanci budou debatovat o vazbách mezi českým premiérem a skupinou Agrofert v návaznosti na zveřejnění analýzy právní služby komise, podle níž je Babiš ve střetu zájmů podle nových unijních pravidel platných teprve od srpna. Na to dříve EK upozornila česká pobočka nevládní organizace Transparency International. Ta tvrdí, že s ohledem na nová unijní pravidla platná od léta je Babiš ve střetu zájmů i poté, co Agrofert přesunul do svěřenských fondů. Český premiér dlouhodobě jakýkoli střet zájmů odmítá.

Úterní večerní střelba v centru Štrasburku si vyžádala čtyři mrtvé. Podle francouzského ministra vnitra Christophea Castanera bylo sedm nebo osm lidí zraněno. Agentura Reuters psala s odvoláním na místní policii o 11 raněných, stav některých z nich byl údajně kritický.Bezpečnostní složky uzavřely okolí náměstí Place Gutenberg poblíž katedrály, pachatel byl na útěku, po 23. hodině ho policie obklíčila. Vývoj situace na serveru Lidovky.cz sledujeme.



V 10:30 se koná tisková konference spolku Arnika k programu Toxické látky a odpady. Témata: Extrémně toxické dioxiny ve zboží z recyklovaného plastu do každé domácnosti. Hrají si naše děti s hračkami, které jsou tak toxické jako popílek ze spalovny odpadů? Nádobí, hračky, kancelářské potřeby a doplňky z recyklovaného plastu mohou být jedovatější, než jsme si mysleli.



Soud ve Washingtonu oznámí výši trestu pro bývalého osobního právníka amerického prezidenta Trumpa Michaela Cohena, který se v srpnu přiznal k porušení zákona o financování volební kampaně a k bankovním a daňovým podvodům.

Italský premiér Giuseppe Conte se v Bruselu setká s šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Evropská komise a Řím nyní jednají o změnách v rozpočtu Itálie na příští rok, které by odvrátily disciplinární řízení.



Od 19:00 (vysílá O2 Sport) hraje fotbalová Viktoria Plzeň proti AS Řím svůj poslední zápas v letošní Lize mistrů. Pokud si povede stejně, nebo lépe než CSKA Moskva proti Realu Madrid, postoupí český tým do jarní fáze Evropské ligy. „Pro mě bude důležitější zápas, který se bude odehrávat v Plzni. Na druhou stranu je pravděpodobné, že v klubu tyto informace budou prosakovat, takže se určitě budu dozvídat i výsledek z Madridu,“ uvedl plzeňský kouč Pavel Vrba.