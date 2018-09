Kandidát na primátora Sehnal bude vysvětlovat využití jména režiséra Formana ve své kampani

Kandidát na primátora Prahy Pavel Sehnal se vyjádří k nařčení Matěje a Petra Formanových, že v rámci kampaně zneužil jméno jejich otce režiséra Miloše Formana. Pokračuje soud s Češkou, která byla v Pákistánu zadržena s devíti kilogramy heroinu.

Podnikatel a předseda obnovené ODA Sehnal koncem srpna představil plán na oživení a přejmenování holešovického Výstaviště na Park Miloše Formana - v rámci kampaně pak využil Formanovy fotografie a citace. Bratři v prohlášení uvedli, že tuto aktivitu zpočátku podpořili, netušili ale, že ji Sehnal hodlá využít jako součást politického boje o post primátora. Kdyby to věděli, podporu by podle svých slov odmítli.

Odvolací senát projedná případ matky dvou dětí, kterou soud poslal na 15,5 roku do vězení za předem plánovanou vraždu novorozené dcery v pražském bytě. Holčičku 39letá žena nechala utopit ve vaně a posléze její tělo měla před okolím ukrývat v pračce a na skříni v dětském pokoji. U pražského městského soudu nedokázala vysvětlit, proč novorozenou dceru neumístila do babyboxu nebo nezanesla do krčské nemocnice.

V Pákistánu bude pokračovat soudní řízení s Češkou, která byla letos v lednu na letišti zadržena s devíti kilogramy heroinu. Drogy našli celníci v jejím kufru. Dvaadvacetiletá žena však trvá na tom, že neměla tušení, co převážela. Za pašeráctví jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti, podle českého ministerstva zahraničí se ale zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.

V New Yorku začíná všeobecná rozprava 73. zasedání Valného shromáždění OSN. S projevy v úvodní den zasedání vystoupí mimo jiné americký prezident Donald Trump, francouzský prezident Emmanuel Macron, íránský prezident Hasan Rúhání nebo britská premiérka Theresa Mayová. Macron a Rúhání mají zároveň naplánovanou soukromou schůzku.

Pokračuje výroční konference britské opoziční Labouristické strany. Účastníci budou v Liverpoolu hlasovat o možné podpoře druhého referenda o brexitu. Referendum by se mohlo podle labouristů konat v případě, že se předčasné volby, jimž dávají přednost, ukážou pro řešení situace nevhodné. Nemělo by jít ale jen o opakování referenda z roku 2016. Podle rezoluce, o které mají dnes delegáti konference hlasovat, by se měly konat předčasné volby v případě, že poslanci odmítnou dohodu vzešlou z jednání vlády premiérky Theresy Mayové s Bruselem.