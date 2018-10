Mění se pravidla pro udělování hypoték, v platnost vstupuje zákon o provozu na pozemních komunikací

Začíná platit doporučení České národní banky pro poskytování hypoték z 12. června. Výše dluhu žadatele nyní nesmí překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu a na splátku dluhu může vynakládat maximálně 45 procent měsíčního čistého příjmu.

Obtížnější tak bude přístup k vlastnímu bydlení hlavně jednotlivcům s nižším příjmem a mladým rodinám s dětmi žijících z jednoho příjmu. Bydlení v Praze a Brně a jejich okolí, kde jsou ceny nemovitostí vzhledem k příjmům nejvyšší, se tak pro ně stane méně dostupné, shodli se analytici. Opatření se podle nich dotkne až třetiny žadatelů o hypotéku. Veškerá omezení hypoték ze strany ČNB mají podobu doporučení bankám, protože dosud neexistuje zákon, jímž by si centrální bankéři mohli tato pravidla vynutit. Banky se nicméně těmito doporučeními většinou řídí.

V Česku také vstupuje v platnost novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Mění se obsah povinné výbavy a autolékárniček, pravidla pro kontrolu motocyklů a vytváření záchranářských uliček v kolonách. Zavádí se pokuty za nelegální stáčení tachometrů. Automobily, které jsou vybaveny systémem pro nouzové dojetí při poškození pneumatiky už nově nebudou potřebovat ani náhradní kolo či nářadí nutné pro jeho výměnu.

Ve Štrbském Plesu se sejdou ministři dopravy Slovenska, České republiky, Maďarska a Polska. Představitelé států visegrádské čtyřky budou mimo jiné konzultovat dohodu, kterou učinili již začátkem září, o propojení rychlostní železnicí. Povede z Budapešti přes Bratislavu a Brno do Varšavy a mělo by být možné po ní jezdit rychlostí až 250 kilometrů za hodinu. Společne zadají studii proveditelnosti - hotová by měla být příští rok na podzim a maďarská vláda na ni vyčlení 1,5 miliardy forintů (asi 118 milionu korun).



Prezident Miloš Zeman se v 15.00 setká s předsedou Fondu ohrožených dětí (FOD) Janem Vaňkem a při té příležitosti předá FOD finanční dar.



Katalánští separatisté plánují demonstrace u příležitosti prvního výročí referenda o nezávislosti tohoto regionu; plebiscit uspořádala tehdejší katalánská vláda přes zákaz Madridu, za což nyní čelí trestnímu stíhání. Separatisté se střetli s policisti již o víkendu - zastánci nezávislosti protestovali proti pochodu španělských státních policistů, kteří požadují stejné platy, jako mají jejich katalánští kolegové. Střety si vyžádaly 24 zraněných.

V 11.30 budou vyhlášeni nositelé Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství pro tento rok.