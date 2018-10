Změna pohlaví má být jednodušší. Bez nutnosti operace, plánuje ministerstvo spravedlnosti

PRAHA Změna občanského zákoníku připravovaná ministerstvem spravedlnosti by měla umožnit úřední změnu pohlaví bez podmínky chirurgických zákroků. O zdravotnických aspektech problematiky resort spravedlnosti jedná s ministerstvem zdravotnictví. Vláda tak reaguje na doporučení ombudsmanky Anny Šabatové. Podle veřejné ochránkyně práv by sterilizace neměla být zákonnou podmínkou pro úřední změnu pohlaví lidí. Představuje totiž praktické problémy v životě trans lidí, kteří chirurgický zákrok z vážných či osobních důvodů podstoupit nemohou či nechtějí.

Požadavek byl jedním z pětice doporučení legislativních změn ombudsmanky za loňský rok. Vláda se ve středu k doporučením vyjádří. U většiny doporučení podle předlohy kabinet konstatuje, že požadované změny chystá. Odmítá ale zrušit povinnost občanů, kteří změnili osobní stav v zahraničí, nebo cizinců žádat o doklady zvláštní matriku v Brně. Do ní se zapisuje například narození, uzavření manželství a úmrtí občanů v cizině.



Zvláštní matrika v Brně podle vlády zaměstnává specialisty, které stát nemůže zajistit na všech matričních úřadech. Zpráva uvádí, že v minulém a letošním roce matrika získala peníze na sedm nových míst matrikářů, které se postupně obsazují úředníky s odbornými zkouškami. Úřad nyní zaměstnává 21 matrikářek na 23 místech, dvě nové úřednice se připravují na odbornou zkoušku.

Klienti jsou ve zranitelném postavení

Šabatová dále požadovala uzákonění zásahu do důstojnosti lidí při poskytování sociálních služeb jako přestupku. Poukazuje na to, že klienti těchto služeb jsou ve zranitelném postavení a je nutné je dostatečně chránit. Jako případy možného přestupkového jednání poskytovatelů sociálních služeb ombudsmanka zmínila neřešení podvýživy klientů a zanedbání péče o proleženiny. V tomto případě se vláda s její připomínkou ztotožňuje. Přestupek byl už součástí novely zákona o sociálních službách, který Sněmovna ale nestihla projednat před svým rozpuštěním v loňském roce. Zahrnout ho má novela slibovaná vládou do konce tohoto roku.

Ochránkyně práv také žádá uzákonit postup pro řízení zdravotních pojišťoven o úhradách některých zdravotních služeb z pojištění. Jde například o lázeňskou péči a o výjimečné proplacení jinak nehrazené zdravotní služby. Zákon postup neupravuje, podle soudů by se měl řídit správním řádem. Šabatová soudí, že plné použití správního řádu je s ohledem na vysoký počet žádostí a potřebu posudku revizního lékaře v rozporu se zájmem klientů pojišťoven na co nejrychlejším vydání rozhodnutí. Vláda si je podle reakce připravené pro jednání kabinetu problému vědoma. Návrh změny plánuje probrat nejpozději do poloviny příštího roku.

Šabatová na jaře také žádala vztáhnout možnost uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí i na byty v rodinných domech. Takovým návrhem změny předpisu už Sněmovna disponuje. „Jediným rozdílem proti doporučení je, že návrh se nemá uplatnit retroaktivně,“ uvádí zpráva s tím, že takové řešení odpovídá principům právní jistoty a rovnosti.