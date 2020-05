Petříček bude s Poláky jednat o hranicích, SpaceX má vyslat do vesmíru svůj první let s lidmi

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Češi, Slováci a Maďaři mohou od dneška mezi zeměmi cestovat bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 či bez karantény. Musí se ale vrátit zpět do své země do 48 hodin.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček se sejde s polským protějškem Jackem Czaputowiczem. Hlavními tématy jednání budou situace v souvislosti s koronavirovou pandemií, režim na česko-polské hranici a chystané předsednictví Polska ve visegrádské skupině. Tisková konference je naplánovaná na 12. hodinu.



Prezident Miloš Zeman přijme na Pražském hradě poradce ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, předsedu Fóra cestovního ruchu České republiky a čestného předsedu Asociace cestovních kanceláří ČR, a Martina Plachého, viceprezidenta Svazu léčebných lázní České republiky a viceprezidenta Evropského svazu lázní. Tématem jednání bude situace v cestovním ruchu v souvislosti s dopady pandemie koronaviru.



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představí během mimořádného zasedání Evropského parlamentu návrh rozpočtu na příštích sedm let a plán na oživení ekonomik po koronavirové krizi.



Německá vláda a spolkové země jednají o dalším uvolňování protikoronavirových opatření. Podle médií vláda kancléřky Angely Merkelové odsouhlasí, že od 15. června nebude platit varování před cestami do 31 evropských zemí včetně Česka.



Na svůj první let do vesmíru s lidmi se vydá z floridského Mysu Canaveral loď Crew Dragon společnosti SpaceX. Posádku tvoří astronauti NASA Robert Behnken a Douglas Hurley. Jde o první let amerických astronautů americkou lodí z území USA od roku 2011, kdy NASA ukončila program raketoplánů. Start je naplánován na 22:33 SELČ, sledovat ho chce z floridského pobřeží i prezident Donald Trump. Pokud by vypuštění bylo zrušeno, náhradní termíny jsou v sobotu a v neděli 30. a 31. května.



Od rána pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci se mají věnovat předlohám v závěrečném schvalování, například novele zaměřené proti dvojí kvalitě potravin, změně podmínek pěstování chmele, zamezení dvojímu zdanění či změnám pravidel námořní plavby a sčítání lidu v příštím roce. Na programu je také volba členů rad České televize a Českého rozhlasu. Odpoledne mají být na programu předlohy ve druhém čtení.



Premiér Andrej Babiš a ministr dopravy Karel Havlíček si prohlédnou rekonstruovaný Negrelliho viadukt, na kterém bude 1. června obnoven provoz. Vzhledem k tomu, že práce na viaduktu stále pokračují, prohlídka se uskuteční v motorových univerzálních vozidlech. Jízda začíná na Masarykově nádraží a po Negrelliho viaduktu, kde budou dvě zastávky. Vozidla zamíří do stanice Praha-Dejvice, kde se uskuteční briefing.



V Harrachově se ve 14:30 uskuteční tisková konference vedení města k soudnímu sporu s ministerstvem financí ohledně určení vlastnictví největší sbírky skla v ČR a čtyřem bytovým domům na Klondajku. Jde o pozůstatek privatizace podniku Crystalex z počátku 90. let.

V Mělníku začíná soud s rodiči dvou vietnamských chlapců, kteří v srpnu 2018 utonuli v jezeře Lhota u Prahy.



V plánu je mimořádné jednání zastupitelstva Prahy 4. Zasedání bylo svoláno na základě požadavku opozice, která na program jednání navrhuje například odvolání starostky Ireny Michalcové (ANO).



U pražského pomníku Operace Anthropoid začne v 10:00 pietní vzpomínka při příležitosti 78. výročí Operace Anthropoid. Připomene československé parašutisty, kteří v těchto místech provedli 27. května 1942 útok na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha.

U pražského Klubu Lávka je od 21:00 projekce filmu Vlastníci, který uvidí diváci z loděk na Vltavě. Výtěžek z prodeje vstupenek bude věnován nadaci Krása pomoci Taťány Gregor Brzobohaté.

První fotbalová liga po více než dvouměsíční koronavirové přestávce pokračuje dalšími čtyřmi zápasy 25. kola. Druhá Plzeň se od 20:00 představí ve šlágru na hřišti deváté Sparty, tři duely mají výkop v 18:00. Vládní opatření v boji s koronavirem povolují přítomnost maximálně 300 lidí na stadionech.