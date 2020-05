Přichází největší vlna uvolňování restrikcí. Vláda bude řešit nošení roušek

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Vláda by se měla mimo jiné zabývat uvolňováním pravidel pro nošení roušek. Mohly by být povinné jen v uzavřených prostorech, venku by je lidé nosili pouze na doporučení. Schůze vlády začne formou videokonference ve 14:00. Tisková konference je naplánovaná na 16:00 (čas se může změnit).

V Česku dnes přichází největší vlna uvolňování opatření přijatých kvůli epidemii koronaviru. A jaké to jsou?

Provoz zahájí restaurace se zahrádkou či výdejním okénkem, holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, prodejny v nákupních centrech a provozovny nad 2500 metrů čtverečních mimo nákupní centra. Lidé by si mohli začít v kamenných prodejnách zkoušet oděvy. Budou se moci konat společenské, sportovní a kulturní akce s účastí do 100 osob (včetně kin, divadel, koncertních síní, cirkusů či svateb).

Otevřou také muzea, galerie a výstavní síně a zámky, hrady a skanzeny (venkovní prostory).

Také mají otevřít střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy pro studenty závěrečných ročníků (výhradně pro účely přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky) a základní školy pro deváťáky (pro přípravu na přijímací zkoušky). Rovněž má být umožněna výuka skupin nejvýše 15 dětí v základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v zájmových kroužcích. Na 15 osob se má rozšířit také povolený počet studentů při aktivitách ve vysokých školách. Dále by se měla obnovit prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech.

Mohou začít tréninkové i soutěžní aktivity sportovců, při nichž je současně na sportovišti maximálně 100 lidí.

Končí pracovní povinnost, kterou měli kvůli epidemii nového typu koronaviru uloženou studenti závěrečných ročníků zdravotnických oborů.

V Praze se obnoví platnost modrých parkovacích zón, která byla pozastavena jako opatření proti šíření nového typu koronaviru.

Na území Česka budou moci vstupovat občané zemí mimo EU kvůli sezonním pracím či zaměstnání v některých oborech. Musí mít negativní test na koronavirus nového typu. Od dnešního dne je také opět umožněna mezinárodní doprava pro cestující.

Částečně se uvolní restrikce zavedené kvůli pandemii ve Španělsku a také ve Francii, kde by se měly začít otevírat školy a na ulici bude možné vycházet bez speciálního formuláře. Předpokládá se, že Dánsko otevře střední a vysoké školy, stejně jako restaurace a bary. Na Ukrajině by měly být znovuotevřeny školy. Základní školy a obchody se otevírají ve Švýcarsku, základní a mateřské školy a některé služby v Nizozemsku, některé obchody v Belgii.

Švýcarsko chce spustit mobilní aplikaci, jejímž úkolem je vypátrat osoby, se kterými se setkali lidé nakažení koronavirem. Autoři projektu ujišťují, že základním prvkem je ochrana soukromí a že data budou uchovávána v telefonech a ne na centrálních serverech.

Zaměstnanci Škody Auto začínají pracovat i ve třetí směně, a to v závodech v Mladé Boleslavi a Kvasinách. Ve Vrchlabí zatím zůstává dvousměnný provoz. Automobilka obnovila výrobu pozastavenou kvůli koronaviru ve všech třech českých závodech zhruba po šesti týdnech 27. dubna, ale jen na dvě směny.

Začíná další kolo videokonferencí zástupců Evropské unie a Británie, kteří dojednávají smlouvu o pobrexitovém uspořádání vzájemných vztahů.

Městský soud v Praze řeší krácení daní z příjmů právnických osob, kterého se podle obžaloby dopustili advokát David Michal a podnikatel Ferdinand Überall.

Ministr zemědělství Miroslav Toman představí 31 nových lokalit, které chce ministerstvo zařadit do Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod.

V pražské Bubenči je od 08:30 v plánu uctění památky obětí NKVD odvlečených do sovětských gulagů. Zúčastní se pražský primátor Zdeněk Hřib.

V Památníku Slivice na Příbramsku začne v 15:00 pietní akt, který připomene poslední bitvu druhé světové války v Evropě. Další program včetně ukázek bojů byl s ohledem na koronavirou situaci zrušen.

Do Rekordmanské síně slávy v Pelhřimově bude uvedena atletka Jarmila Kratochvílová. Téměř 37 let drží světový rekord v běhu na 800 metrů. Zúčastní se osobně. Ocenění pořádá Agentura Dobrý den, který spravuje české rekordy. Mělo být součástí letošního 30. ročníku festivalu rekordů, který byl kvůli koronaviru zrušený.

Většinu Česka zasáhne silný vítr, v nárazech přes 70 km/h. Výstraha meteorologů platí mezi 14:00 a 23:00, netýká se Karlovarského a Plzeňského kraje, Prahy a většiny Středočeského kraje.