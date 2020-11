Lidé zavzpomínají na mrtvé, v Praze se zásadně změní provoz MHD a Američany čeká poslední den kampaně

Praha RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Na pondělí připadá Památka zesnulých, lidově zvaná Dušičky. Lidé zavzpomínají na své blízké, kteří zemřeli. Vzpomínku poznamená covidová pandemie, správci hřbitovů prosí návštěvníky, aby se pohybovali s nasazenými rouškami, v doporučených rozestupech a maximálně ve dvou, pokud nejde o rodinu.

V Praze se zásadně změní denní provoz MHD, namísto v půlnoci bude končit již v deset hodin večer. Jde o reakci na zákaz vycházení vztahující se k deváté hodině. Omezení se budou týkat také tramvajové denní dopravy, nočních příměstských busů nebo vlaků.

Vláda se zaměří po pátečním jednání znovu na pokračování projekt Chytré karantény. Náklady na provoz projektu by měly v příštím roce dosáhnou 400 milionů korun, ten pod taktovkou armády propojuje krajské hygienické stanice, testovací místa, laboratoře a nemocnice. Tiskový výstup by měl podle plánů proběhnout ve čtyři hodiny odpoledne.



Biden, nebo Trump? Američany čeká poslední den hektické kampaně, viru navzdory. Už teď se dá říct, že ta patřila mezi jednu z nejvypjatějších předvolebních kampaní v nedávné době. Současný prezident Donald Trump chystá pět vystoupení ve čtyřech státech, jeho vyzyvatel Joe Biden se zaměří na Pensylvánii.

V Německu začíná celostátní karanténa, která výrazně ovlivní život. Výčet omezení zahrnuje uzavřené hospody, bary, restaurace, divadla či kina, otevřené naopak zůstanou školy, školky nebo obchody; omezeno bude shromažďování - sejít se může maximálně deset lidí z nejvýše dvou domácností.



Jak se vyvíjí letošní státní rozpočet? Ministerstvo financí v pondělí zveřejní nová data za minulý měsíc. Ta ze září se vepsala do historie jako nejhorší od vzniku Česka.

O tom, jak si vede Česká spořitelna v koronavirové době, napoví dnes zveřejněné tříčtvrtletní hospodářské výsledky.

Zaměstnavatelé, odbory a zástupci vlády budou pomocí videokonference hledat řešení, jak koronavirovou krizi co nejlépe překonat. Zaměří se hlavně na přijímaná vládní opatření proti šíření nákazy. Dále proberou také například útlum těžby uhlí nebo valorizaci zvláštního příplatku za práci ve ztíženém prostředí.

Pondělní jednání pražských radní napoví o tom, jak to v metropoli bude vypadat na silvestra a převážně na Nový rok. To se bude totiž odvíjet od návrhu vyhlášky, podle které by se rozšířil zákaz používání pyrotechniky na tento inkriminavý čas. Dalšími body v programu jsou zlepšování kvality ovzduší, úhrada ztrát dopravcům či odstraňování bariér ve veřejném prostoru.

Kdo dostane Ceny Thalie za své výkony na divadelních prknech? Pondělní nominace zveřejněné Hereckou asociace napoví, kdo má šanci. Výsledky cen pak budou vyhlášeny 14. listopadu. Ocenění tak bude za období červen 2019 až červen 2020.