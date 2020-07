Rozhodne se o schodku rozpočtu, Slavia po derby zvedne pohár a Merkelová promluví k europoslancům

PRAHA RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Během středy se rozhodne na půdě sněmovny o dalším navýšení schodku státního rozpočtu. Ve hře je jeho prohloubení o 200 miliard na půl bilionu. Dojde i na návrh na zrušení daně z nabytí nemovitostí a část nové odpadové legislativy. Také se projedná zvolení dvou nových členů rady Českého rozhlasu.

Koho zajímají data, toho rozhodně zaujmou údaje zveřejněné Českým statistickým úřadem mapující maloobchod za měsíc květen. Již s předstihem se ale dá očekávat meziroční pokles, který analytici předpovídají pro celý rok 2020. Důvodem je pochopitelný - koronavirus.

Německá kancléřka Angela Merkelová nastíní europoslancům, jak bude probíhat začátek německého předsednictví. Čeká ji mimo jiné jednání s lídry unijních institucí, kde s nimi probere chystaný fond o obnově ekonomik. Dojde i na řidiče kamionů a jejich práva či na debatu o zdraví v EU.

Budeme nadále sledovat vývoj koronavirové nákazy ve světě, především pak v USA, Brazílii či například v Rusku.

Fotbalová liga vygraduje posledním kolem mistrovské skupiny. Slavia po derby se Spartou obdrží pohár pro mistra ligy, a to ať už bude výsledek s rivalem jakýkoliv. O největší zápletku se ale nepostarají Pražané, nýbrž Severočeši. Fotbalisté Jablonce si to s těmi z Liberce rozdají na dálku o přímý postup do předkola Evropské ligy.

Raketa Falcon X si může vpodvečer připsat další úspěšnou misi. Pokud se zadaří, ve středu by měla k nebesům vynést 60 satelitů sítě Starlink, které mají zajistit dostupnost internetu odkudkoliv ze Země. Též nahoru pomůže dvěma družicím Spaceflight Industries. Ke startu, který ale byl již několikrát odložen, má dojít v 18.00.