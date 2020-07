Sněmovna bude řešit Karvinsko i evropský rozpočet. Do kin jde necenzurovaná verze filmu V síti

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Uskuteční se mimořádná schůze Sněmovny. Vláda by na ní měla informovat mimo jiné o šíření koronaviru v Moravskoslezském kraji a premiér Andrej Babiš (ANO) by měl poslance informovat o postoji vlády k Plánu na podporu oživení Evropy. Poslanci by také měli schvalovat sněmovní návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

V Bruselu pokračuje zkrácené plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci budou mimo jiné debatovat s lídry unijních institucí o chystaném summitu věnovaném pokrizovému fondu na pomoc ekonomikám a příštímu sedmiletému rozpočtu EU.

Kvůli nárůstu počtu nakažených koronavirem opět začíná v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy, která hraničí s jihem Čech, povinnost nosit roušky. Lidé si musí ústa a nos znovu zakrývat v obchodech, restauracích a dalších vnitřních provozovnách.

Ministři financí zemí eurozóny během videokonference zvolí nového předsedu takzvané euroskupiny. Současný šéf Mário Centeno avizoval, že k 13. červenci odstoupí a o druhé funkční období, které trvá 2,5 roku, už se nebude ucházet.

Městský soud v Praze soud vynese rozsudek v případu tři bývalých úředníků obžalovaných kvůli restituci Bečvářova statku v Praze. Podle státního zastupitelství způsobili škodu nejméně 1,4 miliardy korun.

U pardubické pobočky krajského soudu začíná hlavní líčení s Mohammedem Yousefem Al Samarraie, kterého obžaloba viní z financování terorismu. Pokračuje 10. července.

Polský soud má vynést rozsudek v ostře sledovaném případu dopravní nehody tehdejší předsedkyně polské vlády Beaty Szydlové v roce 2017.

U Krajského soudu Ostrava bude schůze věřitelů společnosti Vítkovice Heavy Machinery, která bude rozhodovat mimo jiné o způsobu řešení jejího úpadku. Tamtéž se uskuteční i přezkumné řízení.

Litevská centrální banka vydá jako první v eurozóně digitální minci v hodnotě 19,18 eura v připomínce na rok 1918 a nezávislost této pobaltské země.

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství se v Praze mimořádně sejde na zasedání, na kterém projedná žádost o ohroženou akreditaci magisterského studijního programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.



Do kin vstupuje nová necenzurovaná verze dokumentu o zneužívání dětí na internetu V síti režisérů Barbory Chalupové a Víta Klusáka, která bude přístupná od 18 let. Oproti původnímu filmu přístupnému od 15 let ve verzi V síti 18+ zůstávají při explicitních scénách zakryté jen tváře těch, jimž tvůrci snímku říkají predátoři.