Studenti budou zase stávkovat za klima, v Plané se otevře největší bateriové úložiště v Česku

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Čeští studenti se na různých místech v zemi přidají k celosvětovému protestu za ochranu klimatu. Navážou tak na předchozí čtyři stávky, kterými se letos na jaře připojili k ekologické iniciativě Fridays for Future. Tentokrát by se do akce na výzvu mladých mohli zapojit i dospělí. Začne tak zároveň Týden pro klima, který potrvá do 27. září a nabídne kromě protestních shromáždění i vzdělávací či kulturní program.

V Praze se dopoledne sejdou stávkující studenti na Staroměstském náměstí, odkud se vydají na průvod centrem města. Odpoledne na protest naváže Festival pro budoucnost na Střeleckém ostrově, kde vystoupí kromě hudebníků také odborníci na klimatické změny. V Brně se bude demonstrovat na Moravském náměstí. Protesty a další akce se chystají i v dalších 40 městech.

V Bruselu se uskuteční jednání ministrů dopravy členských zemí EU. Na programu bude politická debata o snižování emisí z dopravy s cílem dosáhnout uhlíkovou neutralitu v polovině století.



Z Norska se vydá do Arktidy doposud největší polární expedice. Jejím cílem bude lépe porozumět klimatickým změnám. Základnou vědců se na dobu jednoho roku stane německý ledoborec Polarstern, na němž se vystřídá několik set expertů z 19 zemí.

Britský nejvyšší soud by mohl vynést verdikt ve sporu kolem rozhodnutí vlády přerušit na několik týdnů zasedání parlamentu.



V Bruselu bude s Evropskou komisí jednat britský ministr pro brexit Stephen Barclay.

Firma Robert Bosch otevře v Českých Budějovicích nové vývojové a technologické centrum. Spolu s rozšířením výroby jde o investici za bezmála dvě miliardy korun. Díky centru vzniklo 520 nových pracovních míst.

V Plané nad Lužnicí je naplánováno spuštění největšího bateriového úložiště v České republice, které bylo instalováno na energetickém zdroji C-Energy Planá společností Siemens ČR. Zúčastní se ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, předseda Rady Energetického regulačního úřadu Stanislav Trávníček a další.

V Bratislavě pokračuje líčení s bývalým šéfem slovenské televize Markíza a exministrem hospodářství Pavolem Ruskem, jakož i dalšími třemi obžalovanými za přípravu vraždy.

Městský soud v Praze znovu projedná případ matky, která nechala svého známého, aby dlouhodobě zneužíval její nezletilou dceru. Za obchodování s lidmi a ohrožování výchovy dítěte jí hrozí osm až 15 let vězení.

Moskevský soud bude posuzovat žádost generální prokuratury o propuštění herce Pavla Ustinova, který byl za údajné napadení policisty při protivládní demonstraci odsouzen na tři a půl roku vězení.

Na bratislavském Náměstí slobody v 18:00 začne shromáždění svolané iniciativou Za slušné Slovensko, která po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky stála za největšími demonstracemi od roku 1989. Demonstrace jsou svolány i do několika dalších měst.

Americká technologická společnost Apple odstartuje prodej nové verze svého chytrého telefonu iPhone 11 a iPhone 11 Pro. Na trh také uvede novou generaci hodinek Apple Watch.