Vláda probere návrat dětí do škol, Maďarsko začne očkovat čínskou vakcínou a Landa promluví s Babišem

Praha Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Vláda na mimořádném zasedání probere, jak to bude ve firmách s testováním na covid-19, také se pokusí stanovit plán na návrat dětí do škol. Tématům se zástupci hnutí ANO a ČSSD věnovali již na pondělní schůzce. Jednat budou od rána.

Zákonem „lex covid“ se budou pro změnu zabývat senátoři. Ti ve středu projednají i bonus k náhradě mzdy pro lidi v karanténě a nový systém koronavirové podpory podnikatelů. V programu mají také novelu volebního zákona. Ten má nahradit způsob přepočtu voličských hlasů na mandáty.

Ve středu také zasedne Ústřední krizový štáb. Probere především žádost o pomoc německých nemocnic s českými pacienty. Například Sasko nabídlo devět lůžek. Zaměří se také na aktuální vývoj epidemie covidu či zásoby zdravotnického materiálu. Tisková konference je naplánovaná na 11:30.

Akademici sdružení okolo petice Blanický manifest spolu se zpěvákem Danielem Landou proberou s vybranými členy vlády možnosti rychlého a bezpečného otevření Česka. Přítomen přes on-line spojení bude premiér Andrej Babiš, osobně se zúčastní vicepremiér Karel Havlíček a poradce vlády pro oblast ekonomiky Jaroslav Ungerman.

Maďarsko se stane první zemí, která naočkuje v Evropské unii své obyvatele vakcínou vyrobenou čínskou firmou Sinopharm.

Případ Iráčana, který měl odjet bojovat za teroristickou organizaci Islámský stát, projedná soud v Praze. Obžalovaný je na útěku. Vátik Muhammad Júsif Sammarraí čelí tvrzení státního zástupce, že se v Iráku zapojil do bojové akce i propagandistické činnosti IS. Hrozí mu 12 až 20 let vězení i propadnutí majetku.