Vláda projedná pozastavení splátek nebo prodloužení nouzového stavu. Začínají zápisy dětí do škol

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Vláda projedná návrh ministerstva financí na pozastavení splátek úvěrů a hypoték. Splácení bude možné přerušit na tři nebo šest měsíců, výběr délky bude na klientech. Ti o přerušení splácení budou muset požádat. Pozastavení splácení by mělo být možné bez poplatků.

MF chce kabinetu také předložit návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a zrušení daňového uplatnění odpočtů u nových hypoték. Opozice s návrhy MF souhlasí.

Vláda se také bude zabývat návrhem na prodloužení nouzového stavu. Nyní platí nouzový stav do 12. dubna, jeho prodloužení musí schválit Sněmovna.

V 08:30 se očekává tisková konference ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky k průběžnému vyhodnocení vývoje onemocnění COVID-19, vlivu přijatých opatření a k modelaci dalšího vývoje.

Sejde se rovněž Ústřední krizový štáb, poprvé pod vedením vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Bude řešit další kroky v boji proti šíření nového typu koronaviru.

Mělo by skončit uzavření obce Kynice na Havlíčkobrodsku, která byla v karanténě kvůli šíření koronaviru. Některé rodiny ale v karanténě zůstanou.

Startují zápisy dětí do prvních tříd základních škol. Letos budou kvůli šíření koronaviru bez přítomnosti dětí ve školách, ministerstvo školství je doporučilo udělat elektronicky nebo poštou. Období zápisů potrvá do 30. dubna, o konkrétních termínech rozhodují ředitelé škol.

Účinnosti nabývá novela zákona o elektronických komunikacích, podle které se pokuta za přechod k jinému mobilnímu operátorovi sníží a zkrátí se také lhůta pro převod telefonního čísla.

V rakouskýchobchodech začínají nakupujícím rozdávat roušky. Německá kancléřka Angela Merkelová bude jednat s představiteli spolkových zemí o karanténních opatřeních.

Ve Spojených státech je „den sčítání lidu“. Výsledky národního demografického průzkumu, který je uskutečňován po deseti letech, budou svázány s dnešním datem. Sběr dat v terénu ale komplikuje šíření koronaviru.

Evropská unie oficiálně zahajuje operaci Irini, která má u libyjských břehů dohlížet na dodržování zbrojního embarga.

Kvůli údržbě tramvajové trati bude od 20:00 do 2. dubna 04:40 uzavřena komunikace Letenská v Praze 1. Objížďka bude vedena po trase: Malostranské nám. – Karmelitská – Újezd – Vítězná – most Legií – Smetanovo nábř. – Křížovnická – nám. Jana Palacha – Mánesův most – Klárov. Změny v provozu MHD se budou týkat tramvajových linek č. 12, 15, 20, 22 a 97 a autobusové linky č. 194.

UEFA projedná prostřednictvím videokonference se zástupci svých 55 členských zemí možnost dohrání fotbalové Ligy mistrů, Evropské ligy a národních soutěží, které byly přerušeny kvůli pandemii koronaviru.

Pořadatelé tenisového Wimbledonu mají rozhodnout o osudu letošního ročníku turnaje, kterému hrozí kvůli pandemii koronaviru zrušení.