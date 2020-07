Začíná celozávodní dovolená v mladoboleslavské Škoda Auto, soud řeší vazbu pro Švachulu

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Budeme sledovat vývoj okolo covidu-19 v Česku i ve světě. Ministr Adam Vojtěch by měl na tiskové konferenci oznámit tzv. semafor, který bude doporučovat hygienikům, jaká opatření mají v regionech přijmout při zhoršené situaci.

Koronavirus bude také jedním z témat na schůzi vlády. Ministr vnitra Jan Hamáček by se měl ptát na to, za jaké situace by byla obnovena činnost Ústředního krizového štábu. Kromě toho se budou řešit i návrhy zákonů, například o ochraně spotřebitele, o paliativní péči či o modelu výkupu elektřiny z plánovaného nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Po zasedání vlády se uskuteční jednání lídrů koalice. Politici ANO a ČSSD by měli jednat o například o zrušení superhrubé mzdy či o odvolání šéfa Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. O Rafajovi by měli během dne mluvit i premiér Andrej Babiš s Janem Hamáčkem.

V mladoboleslavském závodu automobilky Škoda Auto začíná celozávodní dovolená. V některých případech potrvá až dva týdny.

Plzeňský soud pokračuje v hlavním líčení s Čeňkem Pazderkou, ten je obžalovaný ze zpronevěry a podvodu. Poškozenými jsou i fotbalisté Vladimír Darida a David Limberský, podle obžaloby z obětí Pazderka podvodně vylákal několik milionů korun.

Oproti tomu brněnská justice musí opětovně rozhodnout ohledně vazby pro brněnského expolitika Jiřího Švachulu, ten je podezřelý z korupce. Hlavní líčení by mělo začít v září.

Ministryně vnitra Itálie Luciana Lamorgeseová by měla s tuniskými úřady mluvit o napjaté situaci na ostrově Lampedusa. Tam se neustále zvyšuje počet migrantů z Tuniska.