Zeman se sejde s Babišem. Fotbalisté se rozloučí s Ligou národů

PRAHA Prezident Miloš Zeman se sejde s premiérem Andrejem Babišem poprvé od propuknutí kauzy s "únosem" Babiše juniora. V plánu mají řešit nastalou vládní krizi.

Setkání je na programu od 18.00 v Lánech. Předseda vlády situaci již vysvětloval ministrům a koaličním partnerům. Babišův potomek zmizel v průběhu rozkrývání kauzy Čapí hnízdo. Seznam Zprávy minulý týden přinesly svědectví samotného Babiše juniora, že ho na Krym v podstatě odvlekli. Impuls k uklizení Babiše mladšího údajně vzešel od samotného premiéra, který ho chtěl dostat z dosahu policie. Babiš starší však jeho verzi odmítl a zároveň uvedl, že syn trpí schizofrenií.



Sejít by se mělo také předsednictvo a poslanecký klub ČSSD. Tématem bude jednání o postoji k pátečnímu hlasování o nedůvěře vládě, které kauza kolem Babišovy rodiny vyvolala. Prezident Zeman již pronesl, že v případě vyslovení nedůvěry vládě by Babiše znovu pověřil jejím sestavením.



Soud se začne zabývat odvoláním v případu bývalého poradce středočeského exhejtmana Davida Ratha Filipa Bušiny, kterého soud nepravomocně zprostil obžaloby ze stamilionových daňových úniků. Bušina čelí obžalobě s dalšími 13 lidmi, osmi z nich udělil soud tresty od čtyř do sedmi let vězení nebo podmínky. Státní zástupkyně tvrdí, že skupina pomocí fiktivních faktur vyváděla peníze a zakládala „nastrčené“ firmy.

V Praze od dnešního dne začne zatěžkávací zkouška mostu Legií, která je součástí probíhajících diagnostických prací. Most zůstane uzavřen pro veškerou dopravu až do 26. listopadu do půl páté ráno. Uzavírka mostu byla naplánována společně s opravou tramvajových kolejí na křižovatce u Národního divadla, kterou obstará pražský dopravní podnik. Výsledky kontroly mostu by měly být zveřejněny příští rok v létě.

V Bruselu proběhne jednání ministrů zahraničí členských zemí EU. Mluvit se bude o návrhu dohody o brexitu, ministři budou připravovat mimořádný summit věnovaný brexitu naplánovaný na 25. listopadu. Schůzka se uskuteční bez šéfa britské diplomacie. V Londýně pak s projevem vystoupí premiérka Theresa Mayová.

Fotbalisté Česka se v Edenu rozloučí s letošní účastí v Lize národů. Ve 20.45 vyzvou fotbalisty Slovenska. Ze skupiny již nemohou postoupit.