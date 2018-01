Britská princezna Charlotte začala chodit do mateřské školy

Londýn Britská princezna Charlotte v pondělí začala navštěvovat mateřskou školu. Její matka, vévodkyně Kate, u té příležitosti pořídila a zveřejnila dvě její fotografie. Dcerka prince Williama oděná v červeném kabátku s růžovou šálou kolem krku se na nich podle britských médií před první velkou změnou ve svém životě tváří sebejistě.

Princezně Charlotte, která je po svém dědečkovi Charlesovi, otci Williamovi a starším bratrovi Georgeovi čtvrtou v pořadí nástupnictví na britský trůn, budou v květnu tři roky.



V pondělí vyrazila poprvé do Willcocks Nursery School nedaleko Kensingtonského paláce, ve kterém se svými rodiči Williamem a Kate žije.

Dvě fotografie, na kterých se Charlotte do školky chystá, byly podle britských médií pořízeny právě na schodech Kensingtonského paláce. Jejich autorkou je sama vévodkyně Kate. Na jedné z fotografií princezna sedí, na druhé stojí a přidržuje se zábradlí. Na zádech má růžový batůžek. Zařízení Willcocks Nursery School nabízí mimo jiné výuku základů tance, hudby a francouzštiny.

Starší Charlottin bratr George začal loni v září chodit do školy, ačkoli mu jsou teprve čtyři roky. Princ navštěvuje soukromou školu Thomas’s Preparatory School v Battersea na jihozápadě Londýna.

V době Charlottiných třetích narozenin by už měl být na světě i její mladší sourozenec. V září William a Kate oznámili, že čekají třetího potomka. Narodit by se měl na konci března či začátku dubna. Zda to bude chlapec, nebo děvče, Kensingtonský palác neoznámil.