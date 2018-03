Nervový plyn při útoku na exruského agenta zasáhl i policistu. Byl v kómatu, už je schopen mluvit

Nevolnost, kašel, křeče a smrt: nervové plyny VX a Sarin Bojový plyn VX - Ethyl-({2-[bis(propan-2-yl)amino]ethyl}sulfanyl)(methyl)fosfinát - je bezbarvá až nažloutlá kapalina bez zápachu. Proniká do těla skrz kůži, oči a dýchací cesty. Látka VX je od roku 1993 zakázána OSN jako zbraň hromadného ničení. Nesmí se vyrábět, ani skladovat. Smí se pouze zkoumat jen velmi malé množství za přísných podmínek. Nervový plyn VX u zasažené osoby nejprve vyvolává nevolnost a kašel. Poté ochromuje dýchací svaly, což vede k silným křečovitým bolestem a končí smrtí. Smrtelná dávka leží mezi 1 mg při vdechnutí a 10 mg při absorpci kůží. Na podobném principu funguje sarin, který byl použit k teroristickém útoku v tokijském metru v roce 1995, při kterém zemřelo 13 lidí a tisíce skončily v péči lékařů. VX je však oproti sarinu mnohem silnější. Proto látku VX považuje americké Centrum pro kontrolu nemocí a jejich prevenci (CDC) za „nejdokonalejší“ a nejsmrtelnější“ vytvořenou chemickou zbraň. Spekuluje se, že VX použil Saddám Husajn v Iráku 1988 proti Kurdům. Jedinou známou obětí látky VX, vynalezené v roce 1952, byl dlouho nejmenovaný 28letý Japonec. Právě sekta Óm šinrikjó, která útočila sarinem v metru, v roce 1994 vyrobila 100-200 gramů VX. Použila ho k útoku na tři osoby (které vůdce sekty Asahara Šókó považoval za špiony), jedna z nich zemřela. 13. února 2017 byl plynem VX zavražděn na letišti v Kuala Lumpuru Kim Čong-nam, bratr severokorejského diktátora Kim Čong-una. Soud se dvěma ženami stále probíhá, ale věří se, že příkaz k vraždě dal právě Kim Čong-un. Určité zásoby VX i přes zákaz pořád vlastní Rusko, USA a Sýrie. USA se oficiálně svých obrovských zásob VX zbavily už v roce 1969, když 120 tun VX hodily do oceánu. Plyn VX „proslavil“ v roce 1996 hollywoodský trhák Michaela Baye The Rock (Skála) se Seanem Connerym, Nicolasem Cagem a Edem Harrisem. V něm hrozí jeden generál vypálením raket s nervovým plynem VX na San Francisco.