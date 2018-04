Brněnští diváci vzali kasu útokem, popisuje dohru kontroverze ředitel Martin Glaser

BRNO Řediteli Národního divadla v Brně Martinu Glaserovi vyhrožují fyzickou likvidací za to, že v programu letošního festivalu Divadelní svět figuruje kontroverzní inscenace Olivera Frljiče Naše násilí a vaše násilí ze slovinského divadla Mladinsko gledališče.

Absurdní kauzu rozpoutal brněnský politik Petr Hladík (KDU-ČSL), když na radě zastupitelstva města Brna žádal, aby inscenace, v níž mj. Ježíš znásilňuje muslimku, z programu festivalu zmizela, jelikož uráží křesťanské náboženství. Argumentoval tím, že přehlídka je placená z veřejných peněz. Když neuspěl, napsal řediteli Glaserovi otevřený dopis. Včera o záležitosti opět jednalo zastupitelstvo města a na zasedání padaly neskutečné požadavky. Kromě stažení inscenace by prý město mělo schvalovat program festivalu, případně měl být zkrácen rozpočet o peníze na toto hostování. Aktivní v tomto směru byli hlavně lidovci a komunisté.

LN: Jak na snahy inscenaci zakázat reagují diváci?

Poté, co nám politici udělali takový obrovský marketing, vzali brněnští diváci kasu útokem. Představení je vyprodané a já jako správný principál bych měl s hostujícím divadlem jednat o tom, zda by bylo možné přidat další představení. Samozřejmě to neudělám, nebudu provokovat, ale diváci si možná všimnou, že máme na programu ještě Frljičovo Prokletí. Věřím, že až přijdou, udělají si svůj názor a sami vynesou soud o tom, jestli festivaloví dramaturgové jsou příčetní, nebo jestli jsou to nevzdělaní ignoranti.

LN: Velký zájem diváků je jedna věc, ale vy jste také dostal reakci, kde vám pisatel vyhrožuje fyzickou likvidací. Co s tím budete dělat?

Přiznám se, že pokud mi hluboce věřící lidé psali, že mi přejí to nejhorší a doufají, že skončím, tak jsem se tomu ještě smál, ale ve chvíli, kdy mi přišel e-mail, kde mi vyhrožují fyzickou likvidací, úplně volno mi není a tenhle dopis určitě předám policii.

LN: Včera se záležitost opět řešila na zasedání zastupitelstva města. Co tomu říkáte?

Byl to mimořádný bod programu, z kterého jsem nesmírně smutný. Uplatňovaly se tam prvky cenzury ideové i ekonomické. Padl návrh, aby byl rozpočet festivalu snížený o částku na hostování inkriminovaného souboru, což jsou metody, které provozují politici v Polsku. Tam také ředitelům doporučují stáhnout nevhodný titul z programu – dobře víme, co to znamená, když politik něco doporučí řediteli, kterého může další den odvolat. Nicméně jsem rád, že jsme se ještě tak daleko nedostali, že to neprošlo. Až podobné věci projdou příště, budeme muset projevit dostatečné množství odvahy a stát si za svým i za cenu postihu.

LN: V reakcích na sociálních sítích zazněly názory, že umělci jsou namyšlení a vynucují si peníze, které jdou z daní pracujícího lidu –a ten tyto nemravnosti nechce. Co jim odpovíte?

Jako plátce daní respektuji, že například část peněz jde na sport, který zase nezajímá mě, ale chápu jeho význam pro společnost. Je povinnost politiků říct, jaké mají priority, a vybrat si někoho, kdo bude naplňovat program institucí, které zřizují tak, aby se tyto priority naplnily. Mají ho nechat dělat jeho práci, a když skončí pracovní cyklus, mají to vyhodnotit a říct, jestli to má tak pokračovat, nebo ne – to je jejich právo. Ale žádný politik nemá právo zasahovat do činnosti samostatných kulturních institucí. To bylo až do dneška jasné, i když pamatujeme různé kauzy, třeba kladenského divadla a podobně.

To, že jsme ani třicet let po Listopadu nedokázali změnit právní formu kulturních inscenací, jen ukazuje, v jak křehkém prostředí se pohybujeme. Lidé, kteří věci bohužel opravdu nerozumí, mohou kdykoliv zničit práci stovek lidí. Ti pracují i několik let, budují umělecké renomé divadla, festivalu, a to se pak může zničit jedním hlasováním. To by nemělo být.