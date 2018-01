Bude se hlasovat o vydání Babiše a Faltýnka? Kdo zabíjel Izraelce v Bulharsku?

PRAHA Poslanecký klub hnutí ANO bude hlasovat proti vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a svého předsedy Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Novinářům to řekla členka mandátového a imunitního výboru Taťána Malá (ANO). Faltýnek navrhuje, aby se o vydání obou politiků ANO hlasovalo příští týden v úterý. Sněmovna dnes chaos má na schůzi vyřešit. Hlasovat se ,ůže třeba i dnes.

Schůze sněmovny. Ale o čem? Policie požádala o vydání Babiše a Faltýnka kvůli financování farmy Čapí hnízdo, kvůli němuž jsou oba politici obviněni z dotačního podvodu. Trestní stíhání zahájila policie před volbami, musela ho ale pozastavit, když Babiš i Faltýnek získali opětovným zvolením plnou poslaneckou imunitu.

“Klub ANO se drtivou většinou rozhodl, že bude na plénu hlasovat proti vydání obou poslanců,“ řekla Malá. Mandátový a imunitní výbor předtím doporučil vydání Babiše a Faltýnka, když pro doporučení hlasovali zástupci všech parlamentních stran s výjimkou ANO.

Poslanci by dnes měli jednat podle návrhu programu mj. o eReceptech a o návrhu ODS na zrušení elektronické evidence tržeb.V návrhu programu je mj. také opakovaná volba předsedy komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD. Do programu by se pak měla dodatečně dostat policejní žádost o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání.

Vláda bez důvěry zasedne už v 6.30. Schůze vlády, na které chce premiér Andrej Babiš probírat priority evropské agendy, začne už v půl sedmé ráno. Na programu mimo jiné: - novela zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění; - novela insolvenčního zákona; - zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech; - novela zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti nebo mučení; - poslanecký návrh ústavního zákona o celostátním referendu; - poslanecký návrh novely trestního zákoníku. Babišova vláda v úterý nedostala ve sněmovně důvěru a bude muset skončit.



Soud s „Janouškovým“ znalcem. Městský soud v Praze projedná odvolání v kauze bývalého znalce Jiřího Dolečka, který podle nepravomocného rozsudku úmyslně zkreslil dopravní posudek ve prospěch lobbisty Romana Janouška.



Kdo zabil Izraelce v Bulharsku? Začíná proces, který se týká sebevražedného bombového útoku v bulharském Burgasu, při němž v roce 2012 zemřelo pět Izraelců. Dva obžalovaní, podezřelí z napojení na libanonské radikální hnutí Hizballáh, budou v Sofii souzeni v nepřítomnosti.

Svatý otec na cestách. Papež František pokračuje v návštěvě Chile. Dopoledne místního času odletí do města Temuco v Araukánii na jihu země, kde se setká s místními domorodými Araukánci (Mapuči) a odslouží tam mši, skupiny domorodců chystají demonstrace, aby upozornili na svůj boj proti vládě za návrat půdy svých předků. Večer se papež vrátí do Santiaga, kde navštíví katolickou univerzitu.