Burger King chce v Rusku zakázat Kingovo To. Je to reklama na konkurenci, tvrdí

Ruská odnož řetězce rychlého občerstvení Burger King vyplnila oficiální úřední stížnost na úspěšný snímek To podle knižní předlohy Stephena Kinga. Společnost chce film v zemi zakázat kvůli tomu, že klaun Pennywise připomíná Ronalda McDonalda, maskota společnosti McDonald.

Společnost Burger King vyplnila oficiální úřední stížnost a podala ji na ruském anti-monopolním úřadě (FAS). V dokumentu požaduje okamžité stažení hororového filmu To z kin.



Důvodem stížnosti je to, že filmový klaun Pennywise připomíná maskota společnosti McDonald, klauna Ronalda McDonalda. Podle Burger Kingu tak jde o jasnou reklamu na jejich konkurenci. To porušuje pravidla hospodářské soutěže.

Otázkou ovšem zůstává, jak k takovému závěru Burger King vůbec mohl dojít. Pennywise je ve snímku To ztělesněním zla a zabijákem. Na snímek si tak ještě dlouho před premiérou stěžovali i američtí klauni z povolání, protože jim, podle jejich slov, zabijácký klaun zkazí image a bude méně zakázek.



Společnost Burger King na ruském trhu rychle expanduje, ale úřadům přidělává práci. Speciálně v Rusku totiž vydala koncem srpna svou vlastní kryptoměnu WhopperCoin, která je inspirována úspěšným Bitcoinem. V Rusku jsou ale kryptoměny zakázány a na Burger King si tak musely posvítit úřady. Spor zatím není dořešený.

Snímek To mezitím boří kasovní rekordy a už teď je jasné, že jde o nejúspěšnější hororový film v historii. Od své světové premiéry 8. září vydělal celosvětově 480 milionů dolarů. Film se dočká i druhého dílu, který je naplánován na konec příštího roku.