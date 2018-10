Nová Škoda Scala se hodlá postavit Golfu čelem

PRAHA Nová škodovka, která nahradí v nabídce mladoboleslavské automobilky model Rapid, se bude jmenovat Scala. Je to trochu překvapení, doposud se spekulovalo, že novinka ponese jméno Spaceback či třeba Felicia. Zcela nový název ovšem jasně naznačuje, že Škoda Auto nechce svůj nový model spojovat s minulostí.

Nástupce Škody Rapid také nebude nástupce v pravém smyslu slova. Rapid v nabídce automobilky nahradí, ale zároveň se posune trochu výš ve svém segmentu. Nové jméno, které pochází z latiny a znamená „žebřík“ nebo „schody“, to ostatně naznačuje. Škodovka podobnou taktiku už před nedávnem zvolila a zdá se, že s ní slaví úspěchy. SUV Yeti totiž nahradil zcela nový model Karoq, který se rovněž posunul ve svém segmentu kompaktních sportovních SUV trochu výše.

Scala to teď zopakuje. Rapid svým zařazením patří do nižší střední třídy, ale kamsi na její spodní okraj. Je to vlastně auto, které v hierarchii koncernu Volkswagen spadá mezi modely Polo a Golf. Ale novinka se chce postavit Golfu čelem, má to být auto stejné kategorie a podobného zaměření.

Konec skládaček

Auta na rozhraní segmentů bývala dosud v koncernu VW doménou Škodovky. Teď se ale zdá, že tuto taktiku firma opouští a chce, aby její modely jasněji spadaly do obvyklých automobilových „škatulek“. Scala bude klasický kompaktní hatchback, který doposud v nabídce mladoboleslavské značky chyběl.



Rapid měl být levný, dostupný model Škody, jenž měl značku přiblížit zákazníkům na méně rozvinutých trzích. I proto dostal nezvyklé technické řešení, kdy přední náprava pocházela ze starší generace VW Polo a ta zadní vlastně z první generace Škody Octavie. Takové složené auto v praxi fungovalo dobře, ale nesplnilo svůj úkol, hitem na rozvojových trzích se nestalo. A tak bude novinka lépe vybavená a dražší, za onou image výhodného auta za výhodnou cenu už se hnát nebude. A i proto vynechá „skládačku“ koncernových dílů, šetřit se už nemusí.

Co je ale trochu zvláštní, je, že Škoda pro takovou situaci zvolila právě označení Scala, které ještě nedávno používal na indickém trhu Renault pro svůj malý sedan, v podstatě konkurenta současné Škody Rapid. Mimochodem v Indii vyrábí Škoda specifickou verzi vozu Rapid, jež nemá s tím naším nic společného. Ta se tam nejspíš tedy bude vyrábět dál. Podobně může „náš“ vůz Rapid žít dál i v Číně, kde se vyrábí také jako Volkswagen Santana. A ještě perlička. Jméno Skala, tedy s písmenem k místo c, používala i automobilka Zastava.