Nová Škoda Octavia dostane výrazně lepší výbavu. Obavy z přibližování se Dacii se nepotvrzují

PRAHA V koncernu Volkswagen se vedou spory o další směřování automobilky Škoda. Skupině stále chybí značka, která by byla silnou konkurencí úspěšné značce Dacia, která patří pod francouzský Renault. Pravidelně se tak vrací plán, že by se rivalem Dacie měla stát právě automobilka v Mladé Boleslavi.

„Takové počínání by značku Škoda znehodnotilo a změnilo ekonomicko-politické parametry v Česku. V takovém případě by zaměstnanci nejen podepsali petici, ale kladli aktivní odpor takovémuto projektu,“ napsali odboráři před týdnem ve svém zpravodaji Škodovácký odborář. Upozorňují, že by sehnali nejen podporu zaměstnanců, ale i vlády a dodavatelů automobilky. Ti všichni mají zájem na tom, aby Škoda vyráběla co nejdražší auta.



Navíc značky VW, Škoda a Seat míří na velmi podobné skupiny zákazníků. Navíc platí, že tam, kde vládne Dacia, nemá koncern prakticky žádnou nabídku. Škoda sice umí mířit na cenu, ale nejde na to jednodušší technikou – spíše tím, že má v nabídce vozy, které jsou o něco větší, než je v dané třídě zvykem. To ale na Dacii, která se prodává asi o třetinu levněji, nestačí.



Zda se Škoda nakonec nasměruje k jednodušším vozům, by se mělo ukázat na dozorčí radě koncernu v půli listopadu. I kdyby ale skupina nové směřování české automobilky schválila, není jasné, za jak dlouhou dobu by se to projevilo v nabídce. Vozy se připravují dlouho dopředu a změna pozice značky na trhu trvá i dekády – třebaže se dosud automobilky snažily dostat hlavně směrem vzhůru, opačný směr je zatím nevyzkoušený, i když by měl být jednodušší.

Nová octavia ukazuje, že firma směrem k Dacii zatím nejde. Výbava je sice chudší než u sesterského Volkswagenu Golf, ale ne o tolik. Octavia na rozdíl od golfu bude mít v základu pouze ručičkové ukazatele, manuální klimatizaci nebo volant bez ovladačů.

Ale za příplatek už nabídne výbavu, která v této kategorii aut stále běžná není. Může mít matrixové LED světlomety, které dálkovými světly osvětlují jen tu část vozovky, kde senzory nezachytí jiné vozy nebo chodce. Dostane i hybridní verze s možností dobíjení ze zásuvky, které jsou v této kategorii zatím raritou. Novinkou je i možnost ovládat dětské pojistky na zadních dveřích elektricky, to bylo zatím určeno pro větší a dražší auta.

Nebývalý luxus

Octavia bude mít také sedadla s vyhříváním, větráním i s možností masáže, opět výbava, které vůz posouvá směrem k náročnějším zákazníkům. Bezklíčkový vstup bude fungovat i na klikách zadních dveří – i tato výbava byla dosud určena spíše pro vozy Audi. Auto bude také schopno se vyhnout chodci či cyklistovi, pokud to řidič neudělá sám. A když vůz pozná, že se řidič aktivně nevěnuje řízení, sám bezpečně zastaví. Opět výbava, která byla dosud určena autům s vyššími cenovkami.

Škoda ale se svým přístupem „simply clever“ dokáže překonat i své hierarchicky vyšší sourozence od Volkswagenu a Audi. Je to nejen škrabka na led u víčka nádrže, nově to mohou být i deštník a smeták ukrytý v dveřích řidiče. V zavazadelníku je pak nebývalé množství praktických sítí a háčků, což další vozy koncernu nenabízí. Vzadu jsou také nově kapsy na mobilní telefony, opět něco, s čím Škoda přišla sama. To se týká i USB zásuvky pro nabíjení palubní kamery u zpětného zrcátka, to sesterský golf nemá.

Z golfu ale přebírá novější hlasové ovládání – Škoda své asistentce říká Laura; ta by měla být schopna reagovat i na běžné hlasové povely jako „spolujezdci je zima“ nebo „táhne mi na nohy“ případně „mlží se přední sklo“ a měla by podle toho upravit ventilaci. Jak to bude fungovat v praxi, ale ukážou až první testy.

„Octavia má pro nás velký význam,“ ujišťoval tento týden šéf Škody Bernhard Maier. Vůz je dlouhodobě neprodávanějším modelem značky, ročně se jich prodá zhruba 400 tisíc, což je třetina produkce. Dvě třetiny zákazníků volí verzi kombi, díky tomu jde o nejprodávanější kombík v Evropě, potažmo na světě.