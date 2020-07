Šéf Škody Auto Bernhard Maier náhle končí ve funkci. Důvody odchodu zkušeného manažera firma neuvedla

Maier působil u BMW, před příchodem do Škody pracoval u Porsche Maier byl předsedou představenstva největší české automobilky jmenován v září 2015, funkce se ujal od 1. listopadu téhož roku. Ve funkci tehdy vystřídal Winfrieda Vahlanda, který měl po pěti letech v čele škodovky zamířit vést aktivity koncernu Volkswagen v USA, Kanadě a Mexiku. Vahland byl pověřen řízením operací v Severní Americe v rámci změn ve vedení kvůli emisnímu skandálu, nakonec ale už v říjnu 2015 celou skupinu Volkswagen opustil.

Pod Maierovým vedením pokračovala Škoda Auto v uvádění nových modelů, zejména se jednalo o modely SUV. Po Škodě Kodiaq, jehož výroba začala v říjnu 2016, přišly menší Karoq (květen 2017) a Kamiq (březen 2019). Hlavním modelem továrny ale zůstává Octavia, která se od loňska vyrábí ve čtvrté generaci, na evropském trhu hraje důležitou roli také Fabia (od srpna 2018 se vyrábí v omlazené třetí generaci). Naopak skončil evropský Rapid, který loni nahradila pokročilejší Scala.

Během uplynulých pět let také rostl počet vozů vyrobených v českých továrnách škodovky z 660.000 v roce 2015 na loňských rekordních 910.000 vozů. Celosvětové prodeje mladoboleslavské značky pak rostly ještě výraznější, zejména díky produkci v Číně, v zahraničí se škodovky vyrábějí také v Rusku či Indii. Zatímco v roce 2015, kdy Maier v čele firmy začínal, prodeje dosáhly 1,055.500 vozů, loni to bylo 1,24 milionu vozů (a to navíc při meziročním poklesu o téměř procento).

Škoda Auto také začala vyrábět elektromobily, prvním bylo loni elektrické Citigo iV, poté přibyl Superb iV s plug-in hybridním pohonem. Letos by se na trhu mělo objevit elektrické SUV Enyaq iV s dojezdem 500 kilometrů, Škoda Auto také bude nabízet čtyři varianty nové generace modelu Octavia na elektrický pohon. Vrcholem nabídky bude sportovní Octavia RS iV s výkonem 245 koní. Tu bude pohánět benzinový motor 1,4 TSI kombinovaný s elektromotorem.

Mladoboleslavská značka, kterou podobně jako další firmy zasáhla epidemie koronaviru a musela dočasně přerušit výrobu, také pravidelně zvyšuje obrat a ročně končí v zisku v řádově desítkách miliard korun. Loni jí celosvětové tržby meziročně vzrostly o 14,5 procenta na 19,8 miliardy eur (541 miliard korun), provozní zisk pak vzrostl o pětinu na 1,7 miliardy eur (46,4 miliardy korun).

Končící šéf mladoboleslavské automobilky se narodil 19. prosince 1959 ve městě Schwäbisch Gmünd v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Po vyučení automechanikem v roce 1979 studoval podnikovou ekonomiku ve městě Calw nedaleko Stuttgartu. Poté pracoval ve firmě Nixdorf v oddělení informačních technologií a v roce 1988 nastoupil do prodejní sekce automobilky BMW, kde zastával do roku 2001 různé vedoucí pozice v Německu i v zahraničí.

Od dubna 2010 byl Bernhard Maier členem představenstva divize Porsche pro prodej a marketing. Ke stuttgartskému výrobci sportovních aut původně přestoupil z bavorské automobilky, yba zde vedl aktivity domácí prodejní organizace. V tomto období se mu povedlo úspěšně uvést na trh dvě nové modelové řady: V roce 2002 to byl úspěšný sportovně užitkový vůz Cayenne a v roce 2014 Porsche Panamera.