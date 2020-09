Šéf Tesly slibuje levnější elektromobily s delším dojezdem, společnost pracuje na nové technologii baterií

San Ramon (USA) Americká společnost Tesla pracuje na nové bateriové technologii, díky které bude moci vyrábět cenově dostupnější elektromobily s výrazně delším dojezdem na jedno nabití. Uvedl to šéf podniku Elon Musk. Upozornil nicméně, že bude trvat několik let, než firma takové elektromobily uvede na trh. To vedlo k výraznému poklesu akcií Tesly, napsala agentura Reuters.

Tesla by podle Muska díky nové bateriové technologii mohla nabídnout elektromobil za 25 000 dolarů (577 000 Kč), ale ne dříve než za tři roky. Nejlevnějším elektromobilem Tesly je nyní Model 3, jehož cena začíná na 35 000 USD.

‚Nejnebezpečnější akcie na Wall Street´ má podle analytika Tesla. Jejich cena je 159krát nadsazena „Nemáme skutečně cenově dostupný vůz a to je něco, co chceme v budoucnosti změnit,“ uvedl Musk při úterní prezentaci plánů podniku v oblasti baterií. Prohlásil rovněž, že jeho dlouhodobým cílem je výroba 20 milionů vozidel ročně. To představuje téměř dvojnásobek loňského odbytu největší světové automobilky Volkswagen. Akcie Tesly nicméně po prezentaci prohloubily pokles, tržní hodnota podniku se tak během úterý propadla o zhruba 50 miliard dolarů (téměř 1,2 bilionu Kč), napsala agentura Reuters. „Nic, co Musk říkal o bateriích, není hotová věc,“ upozornil analytik Craig Irwin ze společnosti Roth Capital Partners. „Nebylo tam nic konkrétního,“ dodal.