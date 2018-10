Škoda rozplétá hlavolam. Nestíhá výrobu a může přijít až o 200 tisíc zákazníků, ale stavba nového závodu je riziková

Praha Už na listopadové dozorčí radě automobilky Škoda se má rozhodnout, zda se firma pustí do budování nového zahraničního závodu. Škoda totiž nestíhá vyrábět nové vozy, a část zákazníků proto odchází jinam. „Čekáme, že i letos přesáhne poptávka naše výrobní možnosti. Důsledkem tak budou delší dodací lhůty,“ řekla LN mluvčí automobilky Kamila Biddle.

Situace se může dál zhoršovat. Pokud firma nenajde nové kapacity, mohla by příští rok ztratit až 200 tisíc zákazníků. Těm by auta mohla prodat, pokud by je dokázala vyrobit. Ambice firmy je do roku 2025 prodávat dva miliony aut ročně, letos to bude něco přes 1,2 milionu. Rozhodnutí postavit výrobní závod přesto dál oddaluje – rizik je stále příliš mnoho.

Nejistá doba

Evropský trh s automobily přestal růst a nastupují obavy z recese. Výrobci automobilů si sice v posledních letech užívali konjunktury, ta ale možná skončila. „Automobilky snižují své objednávky,“ popisuje Pavel Juříček, majitel společnosti Brano Group, která vyrábí autodíly. Podle něj v oboru sílí obavy s možných propadů trhu s auty, a proto se výrobci aut snaží šetřit a odkládají své investice. „Není možné, aby trh rostl donekonečna,“ konstatuje Juříček s tím, že někteří zákazníci snižují objednávky dílů o desítky procent.

Navíc stále není jasné, jak na Škodu dopadne nastupující elektromobilita i nové evropské emisní normy. Firma, jejíž stávající úspěch stojí na popularitě naftové octavie, bude muset u zákazníků uspět i s hybridy a elektromobily. Že to nebude zadarmo, ukazuje i plán vývoje provozního zisku firmy, který letos nevědomky zveřejnil (dnes už proto bývalý) norský závodník značky Ol Christian. Z něj vyplývá, že Škoda kvůli přísnějším emisím a investicím v Indii čeká výrazný propad ziskovosti.

Stavba nového závodu by tak znamenala další zátěž. Zatím se Škoda snaží vysokou poptávku uspokojovat využíváním výrobních závodů mateřského koncernu Volkswagen. Například část vozů Yeti a Octavia se do Evropy dovážela a dováží z Ruska. Z Mladé Boleslavi se pak karoserie fabií vozí k lakování do německého Osnabrücku. Tam se navíc začne na konci roku montovat model Karoq. Celkem se jich tam má vyrobit 45 tisíc.

„Tato opatření nejsou dostatečná. V současné době analyzujeme několik vhodných lokalit pro zcela nový výrobní závod mimo Česko,“ potvrdila mluvčí Biddle.



Ve hře je přesun výroby nové generace superbu do německého Emdenu. Čeští odboráři už proto začali spolupracovat s německými kolegy, aby měli „svůj“ superb pod kontrolou i v případě, že se v Česku vyrábět nebude. Otázkou také zůstává, kde se budou vyrábět očekávané nové modely, které Škoda chystá. Například malé SUV či avizované elektromobily.

Česko už Škoda pro navýšení výroby ani nezvažuje, protože při rozšíření závodu v Kvasinách zjistila, jak složitě se v současnosti v Česku hledají vhodní pracovníci.

Automobilový pupek Evropy

Kde by mohla nová továrna vyrůst, nechce Škoda komentovat. Jednání odmítají potvrdit i organizace, které mají do jednotlivých zemí lákat nové investice. Mnohé ale mohou naznačit poslední automobilové investice v Evropě. Prakticky všechny vznikají v regionu střední Evropy, kde je hustá síť dodavatelů, technicky vzdělaná pracovní síla a oproti západní Evropě i nižší mzdy.

Maďarsko v poslední době oznámilo příchod BMW a rozšíření závodu Daimleru, výrobce mercedesů. Například o BMW usilovalo ještě Slovensko a Rumunsko. Maďarsko dostalo přednost, protože nabízí vysoké pobídky a nízké daně.

Nedostalo se například na košickou průmyslovou zónu, která je dost daleko na západě Slovenska, kde se na malém území tísní automobilky Volkswagen, Peugeot, Kia a Jaguar. K dispozici je ale stále i zóna u maďarského Miškolce, ta je ale nedaleko Debrecínu, kde svůj nový závod postaví BMW. To tak Škodě mohlo situaci zkomplikovat, protože v regionu dál vysaje potřebné odborníky.



Škoda ale může překvapit. Automobilový průmysl totiž přitahuje i Turecko. Z této země se do Česka dovážejí například fordy, toyoty, hyundaie či fiaty.