Západní banky plní Putinovu válečnou kasu. Na daních odvedly rekordních 800 milionů eur

Velké evropské banky, které nadále působí v Rusku, přispívají rekordními částkami do jeho válečného rozpočtu. Jen v loňském roce odvedly na daních zhruba 800 milionů eur (přes 20 miliard Kč). To představuje čtyřnásobek ve srovnání s obdobím před ruskou invazí na Ukrajinu, a to navzdory slibům bank, že budou své aktivity v Rusku minimalizovat. Informuje o tom britský list Financial Times (FT).