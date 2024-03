Čísla jako před covidem. Češi víc cestují po vlasti, přibylo turistů z ciziny

Čísla přesně udávají počet turistů ubytovaných v hotelech a penzionech. Těch zahraničních bylo 10 milionů, tuzemských 12,5 milionu. Což je v součtu o 10 procent více než v roce 2022 a na stejné úrovni jako v roce 2019.

„Dostáváme se tak na předcovidová data. Co se ale změnilo, je poměr cizinců a našinců. Zatímco v roce 2019 tvořili domácí turisté 50,5 procenta z celkového počtu ubytovaných hostů, loni to bylo už 56,7 procenta. Přitom právě cizinci na cestách do Česka a po něm utrácejí více než rezidenti,“ upozornil ředitel organizace CzechTourism František Reismüller.

Z toho vyplývá, že Češi cestují po vlasti více a nahradili tak svými počty chybějící ubytované cizince. Z cizinců do Česka nejvíce přijelo Němců, Slováků a Poláků. Po nich následovali Američané a Britové.

Za „skokany roku“ je pak možné označit cestovatele z Tchaj-wanu, kterých přijelo do Česka 142 tisíc, což je ve srovnání s rokem 2022 o 931 procent více. Nárůst vykázali i Jihokorejci, jichž do Česka přicestovalo 235 tisíc, tedy meziročně o 250 procent víc. Roli v tom sehrály i loni zprovozněné přímé letecké linky z Prahy do Soulu a Tchaj-Peje.

Zajímavá čísla vykázali Dánové. Těch přijelo loni 109 tisíc, což je druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Více jich bylo už jen v roce 2019, kdy Česko navštívilo 114 471 občanů Dánska. Dánové čím dál častěji přijíždějí vlakem, což je podle CzechTourismu následek přímého vlakového spojení mezi Prahou a Flensburgem, který se nachází na německo-dánské hranici.

Turisté vydělávají Česku

Ze statistiky též vyplývá, že větší počty přenocujících turistů zaznamenaly jak tuzemské hotely, tak penziony. Naproti tomu v kempech se snížila návštěvnost meziročně o osm procent, v chatových osadách dokonce o 14,6 procenta. Svědčí to o tom, že turisté vyžadují stále častěji vyšší standard ubytování.

Nejoblíbenější destinací byly jižní Čechy, které vévodí žebříčku počtu domácích návštěvníků a ubytovaných hostů. „Potvrzuje se, že cestovní ruch je pro nás zásadní průmyslové odvětví a jeho podpora znamená podporu mnoha jihočeských podnikatelů v tomto ekonomickém segmentu,“ komentoval to jihočeský hejtman Martin Kuba.

Cestovní ruch nezanedbatelně pomáhá tuzemské ekonomice. Na hrubém domácím produktu Česka se loni podílel přibližně 2,2 až 2,5 procenta. Pro představu, je to víc, než kolik činí roční rozpočet země na obranu.

Poslední zveřejněné údaje z roku 2022 hovoří o tom, že turisté v Česku utratili 286 miliard korun. Je to souhrn výdajů za ubytování, stravování, dopravu, kulturní a sportovní aktivity, nákupy a další služby související s cestovním ruchem. Údaje za rok 2023 budou – s ohledem na růst počtu turistů – ještě vyšší.