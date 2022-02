Daně přehledně: Vyšší je sleva na poplatníka, na děti i školkovné. Jak je to s hypotékou?

Oproti předchozímu roku přitom v tomto směru nedošlo loni k žádným zásadním změnám. V daňovém přiznání za rok 2021 si tak můžete opět uplatnit slevu na poplatníka. A to vyšší než dříve. Zatímco v předchozích letech činila 24 840 korun, pro rok 2021 (tedy aktuálně podávané přiznání) je to 27 840 korun. „A pro rok 2022 se opět zvyšuje, a to na 30 840 korun,“ doplňuje Markéta Szotkowská, daňová expertka z V4 Group.

Uplatnit ji mohou všichni poplatníci, bez ohledu na délku trvání činnosti, druh příjmu či jiné podmínky. Platí pro zaměstnance, starobní důchodce, matky na mateřské i podnikatele, kteří měli alespoň část roku zdanitelné příjmy. Sleva se uplatňuje v plné výši, i když činnost trvala jen část roku.