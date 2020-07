Aerolinky British Airways ukončí provoz legendárních Jumbo Jetů. Kvůli poklesu poptávky je neuživí

Britská letecká společnost British Airways se rozhodla ukončit provoz všech svých velkokapacitních letadel Boeing 747, přezdívaných Jumbo Jet. Reaguje tak na prudký útlum letecké přepravy v důsledku koronavirové krize. Firma je s 31 stroji největším provozovatelem těchto letadel na světě. Informoval o tom v pátek server BBC.

„S velkou lítostí můžeme potvrdit, že hodláme s okamžitou platností ukončit provoz celé naší flotily letounů 747,“ uvedl mluvčí podniku. „Vzhledem k útlumu v dopravě způsobenému globální pandemií covidu-19 je nepravděpodobné, že se naše velkolepá ‚královna nebes‘ ještě někdy vrátí do komerčního provozu British Airways,“ dodal.

British Airways létají s jumby od roku 1971, poslední nový stroj převzala firma v roce 1999. „Jsou to letadla pro jinou dobu. Mají mnohem vyšší spotřebu než novější stroje a potřebují podstatně větší pozornost našich techniků. Závisí na vysokém počtu cestujících a velkému zájmu o naše prémiové třídy, aby se uživila. Nevěříme, že tato letadla jsou aktuálně udržitelná v letectví,“ uvedla firma v dopise zaměstnancům. Podle původního plánu chtěly British Airways udržet Jumba v provozu až do roku 2024.

Letouny 747 tvoří přes deset procent celkové flotily British Airways a firma je tak jejich největším provozovatelem. Více jich provozuje jen Atlas Air, který ale jumba používá pro nákladní dopravu. Oznámení britských aerolinek přišlo jen pár hodin před tím, než definitivně uskutečnil poslední let s Boeingem 747 také australský Qantas.

Agentura Bloomberg začátkem července informovala, že Boeing se chystá produkci letounů 747 ukončit. Během půl století se vyrobilo přes 1550 "sedmčtyřisedmiček“, v posledních letech ale o tento typ letadla zájem pomalu upadal - i v důsledku příchodu Airbusu A380, kterému od podzimu 2007 patří pozice největšího dopravního letounu k přepravě cestujících.

Letouny Jumbo Jet vstoupily do služby v roce 1970, jako první je na linku z New Yorku do Londýna začaly nasazovat aerolinky Pan Am. Poslední letoun z nejnovější řady 747-8 by podle zdrojů agentury Bloomberg měl továrnu firmy v Seattlu opustit zhruba za dva roky.