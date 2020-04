Odkup ČSA může firmu zachránit, výnosný ale nebude. Mělo by jít o krajní řešení, říkají analytici

Odkup Českých aerolinií (ČSA) kvůli současné krizi by státu zajistil dohled nad strategicky důležitou částí dopravy a může firmu zachránit, výnosný však bude jen stěží. Mělo by jít spíš o krajní řešení. Problém by mohl nastat s oceněním společnosti. Vyplývá z komentářů analytiků, kteří byli osloveni. Upozornili na to, že odkup leteckých dopravců zvažují i další státy.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v úterních Hospodářských novinách řekla, že stát by měl koupit ČSA. Vstup státu do společnosti v minulých dnech připustil například i premiér Andrej Babiš (ANO). Letečtí dopravci mají nyní problémy kvůli koronavirové krizi a rušení letů.

Do stavu před epidemií se česká ekonomika vrátí asi za osm let, řekla Schillerová. Stát by prý měl koupit ČSA Na smysluplnosti případné investice se oslovení analytici neshodli. Například analytik společnosti Cyrrus Petr Pelc jako přínosný hodnotí budoucí udržení dominantní české letecké společnosti a její budoucí působení v rámci přepravy a cestovního ruchu. Bez významného investora podle něj může aerolinkám reálně hrozit krach. Pokud se ovšem stát rozhodne ČSA finančně podpořit, je podle Pelce žádoucí aby dostal něco nazpět. To by mohl být právě majetkový podíl ve firmě. Naopak podle analytika společnosti Natland Petra Bartoně odkoupení ČSA státem problémy nevyřeší. „Znárodnění“, jak Bartoň návrh nazval, je podle něj vhodné pouze v případech, kdy má takto významný podnik problémy například v řízení firmy. ČSA však podle něj v současnosti doplácí na nízkou poptávku kvůli krizi. Stát by měl podle Bartoně zavádět kroky ke zmrazení zaměstnanosti. Hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda v souvislosti s návrhem na odkup ČSA připomněl, že odkoupení národních leteckých dopravců zvažují i některé jiné státy. Česko by se tak nijak nevymykalo. Na rozdíl od některých zemí, jako je například Itálie, si to navíc může vzhledem k nízkému státnímu zadlužení dovolit. Podle Kovandy by však mělo jít o krajní řešení. „Státní vlastnictví firem je totiž často značně neefektivní,“ uvedl. Podle něj může být i celospolečensky přínosnější ponechat firmu svému osudu. Vláda by měla dopravce zachraňovat v případě, že by v běžné tržní soutěži nepřežil. Ekonom Švejnar: Stát by měl dočasně vstoupit do krachujících podniků. Srovnání s érou socialismu odmítá Problémem může být stanovení hodnoty společnosti. „Vzhledem k velmi nejasnému časovému scénáři obnovení letového provozu a jeho budoucnosti v obecné rovině je v aktuální situaci prakticky nemožné stanovit hodnotu firmy výnosovým způsobem,“ uvedl Pelc. Podle něj lze hodnotu firmy vyjádřit pouze majetkovou hodnotou, tedy oceněním letounů a ostatní techniky spolu s veškerým dalším hmotným majetkem. Důležitou položku tvoří také cizí zdroje firmy, tedy souhrn úvěrů a ostatních závazků. Podle Kovandy by měl stát pro stanovení ceny v zájmu transparentnosti vybrat třetí stranu obchodu z řad renomovaných poradenských firem. Pochybovat lze podle analytiků i o výnosnosti takové investice. Situace v letecké dopravě bude v následujících měsících jen těžko předvídatelná. Podle Bartoně by tak odkup byl výhodný pouze v případě nízké ceny, o tu však podle něj vládě nejde. ČSA v současnosti patří do skupiny Smartwings. Ta má v současnosti kvůli krizi odstaveno přes 90 procent své flotily. Zaměstnancům proto snižuje mzdy, propouštění zatím nechystá.