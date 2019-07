Bude někdo kontrolovat výběr mýta? Správci dálnic se odvolali proti shozenému tendru

PRAHA Ve stínu obřího mýtného tendru se krčila „jen“ půlmiliardová soutěž na firmu, která bude nového správce dálničních poplatků hlídat. I tu však antimonopolní úřad kvůli nedostatkům zrušil. Nyní se podle informací LN proti tomuto verdiktu odvolalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Až se v prosinci ujme výběru poplatků od kamionů firma CzechToll, měla by mít za zády státem vybraného kontrolora. Ten má zjišťovat třeba to, zda jí v systému neunikají neplatící kamiony. Do tendru na takzvaného auditora mýtného systému se přihlásili dva uchazeči: společnosti CGI a Kapsch. Druhá jmenovaná společnost je dosavadním provozovatelem mýta v Česku.

Společnost CGI podala nabídku ve výši 215 milionů korun, Kapsch chtěl za kontrolu více peněz. Požadoval za deset let činnosti zhruba 300 milionů. A právě Kapsch podal námitku k antimonopolnímu úřadu s tím, že zadavatel soutěže ŘSD „nenastavil podmínky týkající se kvality a zkušeností osob podílejících se na zakázce tak, aby určitým dodavatelům nezaručovaly konkurenční výhodu“.

A Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve druhé polovině června soutěž z tohoto důvodů tendr opravdu zrušil. O tři týdny později se proti tomu správci českých dálnic z ŘSD podle informací LN odvolali.

Oba zájemci o tuto zakázku nabídli nižší než očekávanou cenu, která činí 495 milionů za deset let. Vybraný auditor by měl dávat pozor na to, zda systém správně funguje. Mimo jiné i podle výsledků měření stanovuje takzvanou účinnost při výběru mýta od kamionů a autobusů.



Ta se podle současného správce mýta společnosti Kapsch pohybuje kolem 99,7 procenta. Podobná čísla údajně vykazuje při testování nového systému firma CzechToll, která bude spolu se slovenským SkyTollem zajišťovat po deset let český mýtný systém. Nabídka CzechTollu činila 10,75 miliardy korun a byla nejlacinější ze čtyř uchazečů, a to včetně rakouského Kapsche.

Pokud se situace okolo výběru auditora mýta nevyřeší včas, může se teoreticky stát, že při startu provozu nového systému nebude vybrán nikdo, kdo by na něj dohlížel.