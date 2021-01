Čína představila nejrychlejší vlak na světě. Do běžného provozu by se mohl zapojit do deseti let

PEKING Čína opět láme rekordy v rychlosti na železnici. Světlo světa tam spatřil nový prototyp vlaku Maglev, který dokáže dosáhnout rychlosti až 620 kilometrů v hodině. Levitující superrychlík by se mohl zapojit do běžného provozu během tří až deseti let.

Některé investice jsou nezbytné, říká Michal Kraus z ČD. Národní dopravce pošle na koleje nové vlaky Jak informoval server CNN, ve středu Čína slavnostně představila nový prototyp vysokoteplotního supravodivého rychlovlaku typu Maglev. Jednadvacet metrů dlouhou lokomotivu sestrojili výhradně čínští experti ve městě Čcheng-tu a už její aerodynamický tvar napovídá, že nebude ledajaká.

Čínský Maglev má totiž se svou předpokládanou rychlostí 620 kilometrů v hodině ambice překonat dosavadní rekord na zkušební trati, který od roku 2015 drží Japonsko. Tam se Maglev nejrychleji řítil rychlostí 603 kilometrů v hodině. Čínští inženýři musí ještě provést další zkoušky, nový vlak by se ale postupně mohl stát kompromisem mezi železniční a leteckou dopravou. Jeho předpokládaná rychlost se totiž od obvyklé osmisetkilometrové cestovní rychlosti dopravních letadel příliš nevzdaluje.

Nočním vlakem do Frankfurtu nebo Milána. Praha chce zavést železniční spoje do významných měst Evropy Levitující vlak Maglev je nejmodernějším typem vlaku, který nejvyšší rychlosti dosahuje díky pohybu na elektromagnetickém polštáři, který soupravu drží asi 10 centimetrů nad zemí. „Oblast, kde prototyp testujeme, je velmi bohatá na nerostné suroviny, které ke zkouškám s magnetickým polštářem potřebujeme. To nám pomáhá urychlovat vývoj,“ sdělil He Chuan, profesor jihozápadní Jiao Tong University, která pracuje na vývoji vlaku.

Čína se s 37 tisíci kilometry už nyní pyšní nejdelší vysokorychlostní sítí železnic na světě, tamní vláda ale chce infrastrukturu ještě vylepšit kvůli olympijským hrám, které se mají v roce 2022 konat v Pekingu. Loni už proto zprovoznila novou linku mezi městem a olympijským městečkem Čang-ťia-kchou, která dojezd zkracuje ze tří hodin na 47 minut.