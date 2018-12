Elektrokoloběžku v Praze využilo přes 50 tisíc lidí. Firma chystá ‚ chytřejší' model a helmy zdarma

PRAHA Elektrokoloběžky globálního start-upu Lime mohou obyvatelé Prahy vídat na ulicích už více než čtvrt roku. Za tu dobu uživatelé v Česku najezdili dohromady trasu, která by vystačila na sedm cest kolem zeměkoule. Pro některé Pražany jsou koloběžky na elektrický pohon úhlavním nepřítelem, pro druhou skupinu jde naopak o moderní způsob dopravy. Jedno je ale jisté, do hlavního města dorazil nový trend v oblasti sdílené mobility, který slaví úspěch po celém světě.

Poté, co koloběžky Lime sklidily úspěch ve Spojených státech, se společnost s limetkou v logu pustila také do dalších světových kontinentů. V červnu se elektrokoloběžky podívaly poprvé do Evropy, a to konkrétně do Paříže. Zanedlouho firma původem z Kalifornie expandovala do dalších států, jako jsou Německo, Švédsko, Švýcarsko či Španělsko. Na konci letošního září přišla řada i na Českou republiku. Přestože se o českou metropoli zajímá minimálně jeden další hráč, konkurent Uberu Taxify, Lime zatím nemá v Česku konkurenci.

Přivítání jeho služby bylo zpočátku rozpačité. Někteří turisté a místní si elektrokoloběžky zamilovali, objevila se ale také řada kritiků, kteří tvrdili, že v Praze tento způsob dopravy nemá budoucnost. Provozní manažer českého zastoupení Lime ale první tři měsíce provozu hodnotí pozitivně. „Myslím si, že se nám vstup na český trh povedl. Našim cílem bylo získat zkušenosti s provozem v Praze. Každé město má totiž svoje specifika, to co funguje v Americe, ještě nemusí zaručeně fungovat u nás,“ zhodnotil letošní sezonu Ondřej Široký.

Elektrické koloběžky vyrábí firma, která měla dříve na starost segwaye.

Během tří měsíců provozu musela společnost řešit hned několik menších či větších problémů v podobě neukázněných uživatelů či odmítavého přístupu od některých městských částí. Provozovatelé sdílených kol a koloběžek, včetně firmy Lime, se zavázali v memorandu s pražským magistrátem, že budou dodržovat legislativu. Obyvatelé Prahy 2 si ale podle radnice na koloběžky stěžovali. Firma je po dohodě s městskou částí dočasně stáhla. Koloběžky nelze odkládat rovněž po Praze 1. „Jednání s Prahou 2 a Prahou 1 pořád probíhají. Chtěli bychom službu v těchto městských částech dále rozvíjet, protože si myslíme, že by ji mnoho uživatelů přivítalo i v samotném centru a že by zde byla velmi prospěšná,“ dodal pro Lidovky.cz Široký.



Více než 50 tisíc uživatelů a přes 280 tisíc ujetých kilometrů

Společnost Lime, která má podle zahraničních médií hodnotu zhruba 3,3 miliardy dolarů, doposud počet uživatelů v Praze nechtěla zveřejnit, server Lidovky.cz ale získal ke statistikám za necelé první tři měsíce od spuštění služby exkluzivní přístup. Alespoň jednu jízdu po hlavním městě Česka uskutečnilo celkem 50 300 uživatelů, dohromady pak ujeli přes 280 tisíc kilometrů.

Při porovnání si s ostatními městy má ale Praha ještě kam růst. V hlavním městě Portugalska Lisabonu za dva měsíce elektrokoloběžku využilo 53 tisíc uživatelů. Lisabon má přitom okolo půl milionu obyvatel, Praha přes 1,3 milionu. Dohromady po celém světě službu Lime využilo 26 milionů lidí, dohromady všichni jezdci potom urazili přes 44 milionů kilometrů, což je ekvivalent 117 cest na Měsíc. I v zahraničí má však firma své problémy ve Spojených státech či například Francii se řeší úrazy způsobené provozem elektrokoloběžek na městských komunikacích.

Třetí verze je tady, dorazí ale ještě modernější

Na začátku po pražských ulicích jezdilo 200 elektrokoloběžek, nyní jich už je dohromady zhruba 400. Za poměrně krátkou dobu se už v Česku prostřídaly jednotlivé modely. Dodnes lze v Praze potkat úplně první verzi, která je na první pohled menší než ty novější. Model, který následoval, se v Česku příliš dlouho neohřál, protože nebyl příliš vhodný na místní prostředí. Uživatelé dokázali zlomit některé koloběžek vejpůl, protože na ní podle Širokého jezdili někdy i ve dvou, což je proti předpisům. Momentálně tak první sérii doplňují robustnější a modernější stroje. Zanedlouho by do Česka mohla zamířit ale i horká novinka.



„U nejnovějšího typu koloběžky nyní probíhá testovací provoz v USA. Třetí generace by se k nám snad mohla dostat v příštím roce na jaře. Nejnovější koloběžka je robustnější, má větší kolečka a velkou baterii v podlážce. Díky tomu je mnohem stabilnější a nabízí dojezd takřka 50 kilometrů na jedno dobití. Zároveň by díky integrovanému displeji mohla umět upozornit uživatele například na to, že na konkrétním místě nesmí zaparkovat,“ popsal Ondřej Široký. Ve hře je taky upozornění jezdce na zakázanou jízdu po chodníku. Pro elektrokoloběžky totiž platí stejně dopravní předpisy jako pro cyklistu.

To si ale řada uživatelů neuvědomuje. Vedení firmy chce v tomto ohledu své zákazníky vychovávat. Lidé brázdící úzké chodníky na koloběžce nebo jednotlivci, kteří stroj nechají pohozený na nevhodném místě, totiž dělají firmě špatnou reklamu. Sběrači, kteří se starají o nabíjení koloběžek, musí každé ráno stroje připravit na předem určená místa, za zaparkovanou elektrokoloběžku uprostřed chodníku tak většinou mohou samotní jezdci.

„Chceme být zodpovědnou firmou, která se chová ohleduplně ke všem občanům. Budeme dělat všechno proto, abychom neznepříjemňovali život Pražanům, kteří o službu nemají zájem,“ řekl pro Lidovky.cz Široký. Jedním z kroků k lepší vizitce má být edukativní kampaň, kterou chystá Lime na příští rok. Cílem bude naučit uživatele větší zodpovědnosti a upozornit na bezpečnost při jízdě.

Helmy a nábor sběračů

Kromě vzdělávací kampaně mají přijít na řadu také helmy. Ty poskytne Lime uživatelům, kteří se zavážou k dodržování všech bezpečnostních pravidel. Nepůjde o zapůjčení, ale o darování. Kdy přesně se helmy dostanou do Česka, ale ještě není známo.

Co je podle provozního manažera českého zastoupení firmy téměř jisté, je nábor nových sběračů. Od ledna plánují opětovně nabírat další lidi, kteří se budou starat o nabíjení koloběžek. V plánu je totiž rozšíření flotily. Kolik koloběžek by mělo v Praze přibýt, ještě ale není jasné. „Všechno je závislé na tom, jak dopadnou jednání s městem, a také na tom, jaký bude o koloběžky zájem. Plánujeme rovněž přesun do nového skladu, který by nám měl umožnit expanzi,“ dodal Široký. Mimo jiné nevylučuje také rozšíření do dalších měst v Česku nebo to, že by se do Prahy mohla dostat i elektrokola Lime. „Zatím to je ale otázka vzdálenější budoucnosti. Nyní se chceme soustředit na to, abychom na jaře naši službu provozovali ještě kvalitněji než dosud,“ uzavřel plány na příští rok.