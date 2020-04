Jak virus zastavil letectví. Loňské Velikonoce bylo 750 letů, letos jsou to jednotky, říkají Smartwings

Šířením koronaviru od východu se postupně ochromovala i letecká doprava. V okamžiku, kdy se ohnisko nemoci covid-19 přesunulo na sever Itálie, začal i úpadek provozu nad Evropou. Aerolinky zrušily většinu svých letů. První společnosti krachují. Vyhlídky ale nemusí být jen černé. „Sedm miliard lidí cestovat nepřestane,“ shoduje se letecký personál.

Po vyhlášení nouzového stavu česká vláda od 16. března razantně zamezila přechody hranic. To se dotklo i aerolinek Smartwings. Provoz tuzemské letecké skupiny se tak omezil pouze na přepravu zdravotnického materiálu a repatriaci Čechů ze zahraničí.

„Pětadevadesát procent naší flotily stojí,“ potvrdila pro Lidovky.cz mluvčí Vladimíra Dufková. „Loni jsme přes Velikonoce realizovali asi 750 letů, letos jsou to jednotky za týden,“ nabídla mluvčí zajímavé srovnání.

ČSA i Smartwings, které do skupiny spadají, mají v Česku dohromady přes 2300 zaměstnanců. Většina z nich je teď nevyužitá. Společnost ale chce pracovní místa v co největší možné míře zachovat.

Dopravce nyní využívá institut částečné nezaměstnanosti podle zákoníku práce, kdy kvůli překážkám v práci na straně zaměstnavatele lidem poskytuje kompenzaci ve výši 60 procent průměrného výdělku. S dalšími zaměstnanci pak firma jedná o snížení úvazků na 50 až 80 procent platu.

Navzdory tomu si někteří zaměstnaci udržují optimismus. „O práci se nebojíme, sedm miliard lidí cestovat nepřestane,“ shodli se členové leteckého personálu, kteří si ale nepřáli být jmenovaní.

Zastaven je také nábor nových zaměstnanců. Všechny započaté projekty nebo investice se podle Dufkové přesunuly na neurčito. „Učinili jsme veškeré možné kroky ke stabilizaci společnosti v dané situaci,“ řekla pro Lidovky.cz.

Český palubní personál je rád, že se může podílet alespoň na repatriačních letech. „Jsme pyšní, že můžeme trochu pomoci. A když jde člověk po týdnech do letadla, uvědomí si, jak moc mu létání chybí,“ sdělil pro Lidovky.cz stevard, který si také přál zachovat anonymitu. „Nákazy se sice obávám, ale cestující se chovají zodpovědně. Chápou, že jsme dlouho zavření všichni v jednom prostoru a podle toho jednají,“ popsal repatriaci Čechů.

Krizi už podlehly Germanwings

Největší evropskou společnost Lufthansa už tíže situace donutila ukončit provoz svých nízkonákladových aerolinek Germanwings. A stejně jako dopravci po celém světě, včetně tuzemských Smartwings, i Lufthansa žádá domovský stát o pomoc.

Podle šéfa firmy Carstena Spohra přichází Lufthansa každou hodinu o milion eur (téměř 27 milionů korun). „Bude trvat měsíce, než budou světová omezení cestování zcela zrušena, a roky, než se celosvětová poptávka po leteckém cestování vrátí na úroveň před krizí,“ uvedla Lufthansa. Společnost proto také snižuje kapacitu na letištích v Mnichově a Frankfurtu a zcela odstavuje na čtyři desítky strojů.

Podobně jako ostatní aerolinky, které kvůli paralýze leteckého cestování přišly o tržby, si Lufthansa snaží udržet hotovost. Společnost jedná s vládami Německa, Rakouska a Belgie o státní pomoci. A je pod čím dál větším tlakem přijmout skutečnost, že část podílu v aerolinii bude výměnou za pomoc vlastnit německý stát, čemuž se dříve bránila.

Podle Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) kvůli krizi aerolinky po celém světě přijdou na tržbách o více než 250 miliard dolarů (6,4 miliardy korun). Podle IATA až polovině z nich hrozí v příštích týdnech bankrot, pokud vlády nepodniknou kroky na podporu tohoto odvětví.

O pomoci tuzemské Smartwings Group vláda zatím pouze uvažuje. „Teď to není na stole, ale vyloučit se to nedá a myslím si, že pokud by to bylo na stole, tak bychom se měli o to zajímat,“ uvedl premiér Andrej Babiš.