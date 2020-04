O Velikonocích přiletí do Česka šest letadel z Číny s ochrannými pomůckami

Opočínek (Pardubicko) O prodlouženém velikonočním víkendu přiletí do Česka z Číny šest letadel dopravce China Eastern se zdravotnickým materiálem na boj s epidemií covid-19. První z letadel přistálo v pátek po 07:00 v Praze na ruzyňském letišti.

Hasiči už náklad z letadla vyložili a vyrazili s ním do policejního skladu v Opočínku u Pardubic. Odtud hasiči budou zdravotnický materiál dál rozvážet do krajů. ČTK to řekl mluvčí hasičů Rudolf Kramář.

Česko nakupuje z Číny ochranné prostředky za miliardy korun. Jako první dorazil 18. března letoun s rychlotesty na koronavirus. Díky leteckému mostu z Číny, který dojednalo ministerstvo vnitra, zatím do ČR dorazilo zhruba 25 letadel s asi 550 tunami roušek, respirátorů a dalšího materiálu.

Dnes ráno v Praze přistál Airbus 330-243, který pojme 200 metrů krychlových nákladu. Odpoledne v Praze přistane nákladní Boeing 777, který dokáže přepravit až 500 metrů krychlových nákladu. „Letadla do Česka dopraví roušky, respirátory, štíty, brýle, ochranné obleky, testovací sady. Dodávka bude z Opočínku ještě dnes rozvezena do krajů,“ řekl Kramář. Dodal, že přesné počty přivezeného materiálu budou hasiči znát po přepočítání ve skladu v Opočínku.

V sobotu a v neděli by mělo do Česka přiletět po jednom letadle airbus, v pondělí se čeká jeden airbus a jeden nákladní boeing. Všechna letadla přivezou materiál z Šanghaje.

Na vykládce a převozu materiálu se dnes podílí přes 80 hasičů a asi 20 policistů. „Dosud leteckým mostem přišlo do Opočínku asi 5000 metrů krychlových materiálu o váze asi 550 tun. Při rozvozu naše nákladní auta najela 150 000 kilometrů,“ řekl Kramář. Doplnil, že kromě hasičů podílejících se na přepravě a distribuci ochranných pomůcek dnes na stanicích po celé zemi drží službu dalších asi 2300 hasičů.

Ministerstvo vnitra prostřednictvím hasičů dosud jednotlivým odběratelům rozvezlo šest milionů kusů respirátorů, 40,3 milionu roušek, 10,5 milionu rukavic, 299 000 obleků, 419 000 brýlí 245 000 štítů, 290 000 návleků a 280 000 rychlotestů. Hlavní část odebraly kraje, například k nim šlo tři miliony respirátorů a 24,2 milionu roušek.