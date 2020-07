Když udělá chybu strojvedoucí, na nápravu už může být pozdě, říká šéf Drážní inspekce Kučera

Praha Při tragické železniční nehodě u Perninku na Karlovarsku zemřeli minulé úterý dva lidé, dvacet se jich zranilo. V pátek došlo k další kolizi dvou vlaků v pražských Běchovicích, v neděli se vlak střetl na Domažlicku s osobním vozem a další usmrtil na Novojičínsku muže. Česko má za sebou týden plný železničních nehod. Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera mluví v rozhovoru pro Lidovky.cz o absenci zabezpečovacích systémů i chybách při komunikaci.

Lidovky.cz: V pátek se srazily dva vlaky na trati u pražských Běchovic. Šlo o střet osobního vlaku s rychlíkem, přičemž kvůli kolapsu tratě, kdy ze tří kolejí byla použitelná jen jedna, se ztížila doprava v centru Prahy a následně byly ochromeny i další spoje. Víte už, proč ke střetu došlo?



To je předmětem našeho šetření, nicméně již nyní se ukazuje, že příčina pravděpodobně nebude na straně zabezpečovacího zařízení, ale v selhání člověka, konkrétně v komunikaci mezi dopravcem (České dráhy) a provozovatelem dráhy (Správa železnic). Ne vše, co během komunikace zaznělo, si její účastníci vyložili stejně, tedy došlo k tomu, že jednotlivé informace či pokyny nebyly oběma stranami chápány stejně, došlo k nedorozumění.



Lidovky.cz: Jak mezi sebou zmíněné strany komunikují?

Právními a vnitřními předpisy provozovatele dráhy a dopravce je dána hovorová kázeň, kdy jsou pro některé konkrétní situace stanovena závazná slovní znění, tedy jakým způsobem spolu mají jednotliví zaměstnanci komunikovat, aby nedošlo k nedorozumění a ke vzniku mimořádných událostí.

V případě srážky soupravy od osobního vlaku s rychlíkem v Praze-Běchovicích se nejedná ani tak o závazná slovní znění, ale spíše o komunikaci jako takovou, při které bylo vše ovlivněno předchozí nehodou, kdy pendolino srazilo ve stanici člověka a bylo potřeba zajistit evakuaci cestujících z pendolina. Situace na místě nebyla standardní, svým způsobem byla vypjatá, a my nyní zkoumáme, jakým způsobem komunikace probíhala, jaké byly pokyny a předávané informace, jak je předávající mínil a jak je jejich příjemce pochopil ve skutečnosti. Zásadní je v těchto případech rovněž znění vydaných písemných rozkazů.

Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Jan Kučera Generálním inspektorem Drážní inspekce byl jmenován 1. července 2016

Na pozici vystřídal Romana Šiguta

Státní Drážní inspekce odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách

Lidovky.cz: Je tedy systém komunikace nastavený dostatečně? Není na místě jeho úprava?

Systém je nastaven tak, aby nedošlo k žádnému komunikačnímu šumu. Zúčastněné strany mají stanovena závazná slovní znění, tedy přesná pořadí slov, aby nedošlo k jejich záměně nebo k nepochopení. Když bych se vrátil k úterní srážce dvou osobních vlaků v Perninku na Karlovarsku, tak pokud by strojvedoucí žádal dirigujícího dispečera o svolení k další jízdě vlaku, dispečer mu nesmí odpovědět jednoslovným „nemůžeš“. To „ne“ by totiž mohlo při přenosu zaniknout, a tak se používá výrazů: „Nikoliv, čekejte.“

Naopak v případě udělení svolení se říká: „Ano, vlak 17113 může odjet v 15.07 z Perninku do Nových Hamrů.“ Funguje to velmi dobře, pokud to obě strany dodržují. Nicméně ale v úterý nebyl problém se slovním zněním, tam prostě došlo k tomu, že strojvedoucí z Potůčků měl povolení dojet pouze do stanice Pernink, ve které se měl spojit s dirigujícím dispečerem, což se nestalo.

Kdyby si strojvedoucí splnil tuto svou ohlašovací povinnost, dirigující dispečer by mu sdělil, že se ve stanici křižuje, tedy neudělil by mu svolení k jízdě do další dopravny, případně že protijedoucí vlak má zpoždění, tedy by se například křižování vlaků přeložilo do Nových Hamrů. Strojvedoucí se ale ve stanici Pernink s dirigujícím dispečerem nespojil a vyjel na trať.

Lidovky.cz: Již delší dobu se debatuje o technologickém zabezpečení tuzemských železnic. Jsou k dispozici prostředky, které by strojvedoucího včas informovaly o chybě?

Na železnici by mělo platit, že by se každá chyba měla dát zachytit. Když to řeknu laicky, pokud se výpravčí ve stanici pokusí postavit výhybky tak, aby se vlakové cesty křížily, tedy by se mohly dva vlaky srazit, tak to zabezpečovací zařízení standardní obsluhou nedovolí, neboť vyhodnotí problém. Pokud ale udělá chybu strojvedoucí, například projede návěstidlo zakazující jízdu, tak je vlak zastaven až po minutí návěstidla, což už může být pozdě, protože vlak vjede tam, kam nemá.

Existuje ale systém ETCS, což je zkratka z anglického European Train Control System, které kontroluje jízdu vlaku průběžně. Tedy již v momentě, kdy se strojvedoucí blíží k červené na návěstidle a jede příliš rychle, je zřejmé, že nesnižuje rychlost včas, tak systém začne brzdit místo strojvedoucího. Také tento systém dokáže hlídat nejvyšší dovolenou rychlost na trati, takže třeba u Chodové Plané (případ z roku 2019, kdy strojvedoucí včas nesnížil rychlost a nákladní vlak převážející vápenec za jízdy vykolejil, pozn. red.) by vlak automaticky rychlost snížil, kdyby tam systém ETCS byl. Bohužel tam ale není.

Lidovky.cz: Proč?

Není to tím, že by někdo nechtěl. V ČR se začalo dost pozdě s implementací, je to také otázka peněz. Poptávka provozovatelů je navíc obrovská, takže ani výrobci nestíhají systémy dodávat, případně si za ně říkají moc peněz. Musíme si také uvědomit, že je potřeba systémem vybavit nejen trať, ale i všechna hnací vozidla, tedy lokomotivy na ní, protože jinak to nemá smysl.

Lidovky.cz: Vraťme se ještě k pátečnímu střetu rychlíku s osobním vlakem u Běchovic. Jak probíhá vyšetřování události a jak vysoká je škoda?

Slyšeli jsme nahrávky rozhovorů, mluvili jsme se strojvedoucím toho rychlíku a další podání vysvětlení budou pokračovat v příštím týdnu. Pomalu se nám celý nehodový děj skládá dohromady, a proto už nyní můžeme říct, že zabezpečovací zařízení ve stanici s největší pravděpodobností fungovalo správně. Půjde tedy opět o lidský faktor, tedy pochybení člověka. Škoda je v tuto chvíli odhadnuta na 5,5 milionu korun.

Lidovky.cz: Zmíněná nehoda ochromila železniční dopravu v Praze a okolí, zpoždění kvůli ní ale nabíraly i dálkové vlaky. Existují v Česku tratě, které kvůli svému zablokování mohou ovlivnit dopravu třeba až na Moravě?

Drážní inspekce neřeší kapacitu trati, to je záležitost Správy železnic. Nicméně, když už se na to ptáte, tak ano, existují. Jednou z nich je spojnice mezi odstavným nádražím Praha Jih a hlavním nádražím v Praze, která vede přes Prahu-Vršovice. Pokud se na této trase něco stane, tak nevyjedou desítky souprav pro dálkovou dopravu, což se projeví v celé České republice. Regionálních spojů na Moravě se to ale pochopitelně nedotkne.

Lidovky.cz: Za poslední týden se na území Česka odehrálo hned několik železničních incidentů. Lze říct, že je některé roční období rizikovější v počtu nehod? Třeba právě čas letních prázdnin?



Záleží, jaký typ nehody myslíte. Co se týká srážek vlaků, ty jsou naštěstí ojedinělé. Typicky letní nehodou jsou některá střetnutí na přejezdu, kdy se při výletech řidič automobilu na řízení dostatečně nesoustředí, případně jezdí sváteční řidiči. Na podzim, zejména v období Dušiček a Vánoc, bývá zase více střetů vlaků s osobami, což souvisí, podle všeho, se sebevraždami.