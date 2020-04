Kolaps v Rozvadově. České hranice se staly nejhoršími v Evropě, podle dopravce je situace zoufalá

Zpřísnění kontrol a evidence dat řidičů kamionů od úterka zablokovaly pro nákladní dopravu nejvytíženější hraniční přechody do Německa. Ve středu stála na dálničním přechodu D8 Petrovice až 17kilometrová fronta, v Rozvadově na D5 to samé. Z odpoledních dat aplikace Covid-19.sixfold.com, která vyhodnocuje stav přechodů po celé Evropě, vyplývá, že české hranice se staly na celém kontinentu nejhoršími co do průjezdnosti kamionů.

„Situace je zoufalá. Stojíme na hranici 4 až 8 hodin. To má pro nás vážné ekonomické důsledky, přeprava stojí, vznikají obrovská zpoždění,“ uvedl pro Lidovky.cz Miroslav Konečný z ČSAD Logistik Ostrava. Důsledky vládního opatření, podle kterého policie na přechodech zaznamenává data průjezdu hranicí a kontroluje každého řidiče kamionu, jsou podle Konečného tragické.



„Podnikáme hodně v zahraničí, ale nikde nezažívám tak striktní a komplikovaná opatření,“ přidává se Erhard Tůma, majitel malé dopravní firmy ITT.CZ z Mladých Buků. Další z podnikatelů v dopravě zas líčí, jak policejní kontrola a skenování dokladů u osmi osobáků na hranici zabralo včera půl hodiny.

„Proč nemají techniku, která by to urychlila? Petrovice byly v úterý velký průšvih. Kamiony ve dvojstupech, kolonu jsem změřil na 17 kilometrů, to je šílené. Vláda přitom slibovala, že dopravu zboží přes hranice omezí co nejméně,“ svěřil se serveru Lidovky.cz další z kamionových dopravců.

Další rána do ekonomiky dopravců?

V podobné situaci jsou prakticky všichni dopravci, kteří nyní míří do Německa. Policie zaznamenává všechny české řidiče kamionů do systému, aby mohla kontrolovat, zda se nevrací ze zahraničí až po 14 dnech. To je hranice, kterou určila vláda minulý týden jako kritérium pro to, zda se vracející osoba musí uchýlit do 14denní karantény, nebo nikoliv.

„Ekonomika firem je nyní sama o sobě zoufalá a toto opatření ji ještě bortí. Způsobuje zcela konkrétní ztráty dopravních firem. Ceny mají sjednány za standardní průběh přepravy, nikdo jim nepřidá, naopak dostanou ještě třeba sankci,“ varuje před důsledky dlouhého čekání na hranicích generální tajemník sdružení autodopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř.

Sdružení dopravců žádá proto ministerstvo vnitra o změnu zavedených postupů a obnovení průjezdnosti hraničních přechodů. „Řidiči kamionů jsou ve svých vozidlech uvězněni zbytečně. Přínos je sporný, drtivá většina z nich se vrací domů v řádu několika dnů a 14denní pobyt nepřekračuje,“ dodává Hromíř.

EU žádá maximálně 15 minut zdržení

Evropská komise vydala členským státům EU v souvislosti s koronavirovou krizí doporučení, aby zřizovaly na hranicích takzvané Green Lanes. Tedy vyčleněné pruhy pro nákladní dopravu, aby se zajistila její plynulost. Kontroly mají být jen namátkové a zdržení maximálně 15 minut. České opatření však takový režim prakticky znemožňuje.

Ministerstvo vnitra na dotazy ohledně možnosti zrychlení kontrol a zavedení Green Lanes neodpovědělo, odkázalo se obrátit na cizineckou policii. Mluvčí Ředitelství služby cizinecké policie Renata Grecmanová pak vysvětlila, že postup na hranicích vychází z vládních usnesení o nouzovém stavu, o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky a některých dalších.

„Mimo jiné jsou kontrolovány podmínky a náležitosti pro vstup a výstup na a z území České republiky, týkající se výjimek ze zákazu volného pohybu, nařízeného mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. Změny mohou být stanoveny opět pouze usnesením Vlády České republiky,“ uvedla mluvčí cizinecké policie.