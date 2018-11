PODÍVEJTE SE. Na Smíchově vyroste nejfuturističtější dopravní terminál v Česku

PRAHA Nejfuturističtější dopravní terminál v Česku má vyrůst na pražském Smíchově. Počítá se s ­přemostěním kolejiště, autobusovým nádražím na střeše a snadnými přestupy mezi různými druhy dopravních prostředků. Myslí se na pěší, cyklisty, autobusy, tramvaje, metro i ­vlaky, parkování tu navíc najde až tisíc aut. Počítá se i­ s přívozy na nedaleké Vltavě.

Konkrétní vize představí ve čtvrtek Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Smíchovské nádraží je důležitou dopravní křižovatkou. Jde o­třetí největší vlakové nádraží v ­Praze. Denně tu zastaví 258 vlaků, které použije přes 15 tisíc cestujících. Metro sem denně přiveze více než 70 tisíc cestujících, na 20 ­tisíc pak tramvaje, další desítky tisíc městské a příměstské autobusy. Většina lidí nádražím pouze projde a přestupuje na jiný dopravní prostředek, právě to se má zjednodušit.

Nový terminál má nabídnout snadné přestupy. Pohodlně se mají cestující dostavat mezi autobusy, vlaky, metrem i tramvajemi. Z ulice před nádražím má být také odkloněná automobilová doprava, aby se místo zklidnilo. Další pohled na nynější Smíchovské nádraží.

Projekt prosazuje developerská společnost Sekyra Group, která v­oblasti plánuje vybudovat novou čtvrť. „První plně integrovaný dopravní terminál v Praze vzniká na základě naší iniciativy,“ říká výkonný ředitel skupiny Leoš Anderle. Hlavními investory budou ale Správa železniční dopravní stavby (vlakové nádraží) a­Praha (autobusy a parkoviště).

Čas tlačí...

Nová budova nad nádražím vyroste až ve druhé fázi přestavby. Současná podoba autobusového nádraží Na Knížecí.

V plánech rozvoje pražské veřejné dopravy se s autobusy na střeše smíchovského nádraží počítá už do roku 2022. Už teď ale úředníci uznávají, že jde o až příliš ambiciozní plán. Tlak na rychlé dokončení stavby tu ale je.

Ve druhé fázi místo stání pro autobusy vyroste nová budova. Nejpravděpodobněji půjde o novou budovu magistrátu, která nahradí prostory v Jungmannově ulici na Praze 1, kde městu v roce 2028 končí nájem. Pohled na autobusové nádraží Na Knížecí nyní.

„Je to spíš naše zbožné přání, aby byl v této oblasti nějaký kapacitnější terminál co nejdříve, ale je nám jasné, že to záleží na mnoha dalších faktorech,“ přiznává mluvčí organizátora Pražské integrované dopravy Filip Drápal.