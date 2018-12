Praha chce postavit novou stanici metra za konečnou na Zličíně, vedle ní parkovací dům

PRAHA Nové vedení pražského magistrátu nebude pokračovat v plánu minulé rady vybudovat na Zličíně nad Rozvadovskou spojkou velký parkovací terminál pro účely P+R. Namísto toho by u stávajícího depa za konečnou metra trasy B Zličín měla vzniknout nová stanice a u ní parkovací dům sloužící stejnému účelu, jen výrazně levnější.

Minulé vedení Prahy plánovalo postavit parkovací terminál s kapacitou mezi 1500 a 3500 parkovacími místy přímo nad křižovatkou Rozvadovské spojky a Řevnické ulice. Podle náměstka Scheinherra se nová koalice shodla na tom, že plán je předimenzovaný a pokračovat v něm nebude. Připravují nicméně jiný projekt na Zličíně, který má rovněž přispět k rozšíření sítě P+R parkovišť.



O přistavení další zastávky metra již uvažovalo i minulé vedení Prahy. „Uvažujeme o tom, že by se z tamního depa udělala nová zastávka metra s názvem Depo Zličín. Vedle by se postavil parkovací dům,“ řekl loni v lednu pro Pražský deník náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek. Nakonec se ale projekt neuskutečnil.

Levnější verze

U stávajícího depa vozů metra by měla vzniknout nová stanice, která by město vyšla levně, protože koleje už tam vedou. Prodloužení by sloužilo k obsluze nového P+R parkoviště, které by mělo podobu dvou vícepatrových parkovacích domů. První by měl podle stávajícího návrhu kapacitu 600 a po plánovaném rozšíření 1200 parkovacích míst a ve druhém by zaparkovalo 720 aut. Podobný dům chce město stavět i na jiných místech, například u stanice metra Depo Hostivař na trase A.

Nový radní Prahy pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09) chce také začít vykupovat pozemky pro vybudování dalšího P+R parkoviště v lokalitě Dlouhá míle v západní částí Prahy nedaleko ruzyňského letiště. V budoucnu by mělo navazovat na plánovanou vlakovou stanici ve směru na letiště.



Nedostatek P+R parkovišť je často připomínaným problémem pražské dopravy. Jsou určena primárně pro mimopražské řidiče, kteří dojíždějí do metropole za prací, magistrát je chce motivovat k tomu, aby auto nechali na kraji města a dále pokračovali MHD, čímž by se zlepšila plynulost dopravy a parkování v centru. P+R parkoviště jsou na více než desítce míst především v blízkosti nádraží a stanic metra. Jejich kapacita je 3000 míst.