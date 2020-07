PRAHA V důsledku pandemie koronaviru sčítá ztráty i Magistrát hlavního města Prahy. Doporučená karanténa a nedostatek zahraničních turistů přinesly finanční propad pražskému dopravnímu podniku. Vedení města proto začalo hledat možnosti, jak se s dopady krize co nejlépe vyrovnat.

Zvýšit by v Praze mohlo například jízdné v hromadné dopravě (MHD) či parkovné. Podle pražské radní Hany Marvanové (za STAN) na jednání tento týden padly návrhy, že by cena ročního kuponu stoupla z nynějších 3650 korun na zhruba 5500. Mezi opatřeními, o kterých se jedná, je také například posunutí věku, od kdy má cestující jízdné zdarma. Nyní je to 65 let. Zrušit by se mohlo také zvýhodnění pro studenty.

Praha chystá zdražení MHD, roční kupon má stát až 5500. Zvedat se mají i ceny za parkovné

„Plán je provázán s návrhy na zdražování parkování v modrých zónách,“ podotkla Marvanová. O kolik si Pražané připlatí za parkování, zatím není jasné. Zóny by se však mohly rozdělit do více menších částí. O tom, zda návrh Spojené síly (STAN a TOP 09) podpoří, rozhodnou jednání v příštích týdnech. „V následujících třech měsících ke změnám nedojde,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Lidovky.cz: Magistrátní koalice v týdnu jednala o tom, jak dohnat finanční důsledky koronaviru. K čemu jste dospěli?

Potýkáme se s tím, že příjmy Prahy budou letos nižší odhadem o 20 procent, to znamená o 12 a půl miliardy korun. V úterý se proto konalo zasedání rady, kde jsme za každý resort představili možnosti, jak peníze ušetřit a jak se s nastalou situací vyrovnat. Já jsem představil návrhy pro oblast dopravy. Zatím vedeme diskuse a jednáme, neexistuje konkrétní podoba, a tedy ani nutnost tyto informace zveřejňovat. Kolegové bohužel vypustili jedno číslo s tím, že sami nepředstavili žádný alternativní návrh, jak se s tou situací vyrovnat. Důvody vypuštění této informace do médií byly spíše populistické.

Lidovky.cz: Do jaké míry je tedy reálné, že se roční jízdné zdraží téměř o dva tisíce?

V Praze se nezvyšovalo jízdné od roku 2008. Pokud bychom nezdražili jízdné, museli bychom najít nějaký jiný příjem, abychom ztrátu dorovnali. Například v pátek jsem dostal dopis od ministra dopravy, kterého jsme žádali za asociaci všech krajů, aby nám stát kompenzoval letošní ztráty z veřejné hromadné dopravy, které už jen za první tři měsíce trvání epidemie činí kolem půl miliardy korun. A přišla nám odpověď, že nám stát pomoci nehodlá. Naopak, nedávno Praze z příjmu vzal tři miliardy korun. Zdražení jízdného je jedna z možností, ještě uvidíme, v jaké podobě a kdy k tomu s kolegy dospějeme.

Lidovky.cz: O kolik by tedy jízdné mohlo reálně zdražit? Mluvilo se o nárůstu téměř dvou tisíc korun.

To vám zatím nedokážu potvrdit. Čekám na reakce od koaličních partnerů.

Lidovky.cz: Díváte se na to z politického hlediska? Je podle vás zdražení jízdného chytrý krok?

Vzhledem k vývoji od roku 2008 si myslím, že je to udržitelný krok pro financování MHD v Praze.

Lidovky.cz: Praha dlouhodobě podniká kroky pro to, aby se v centru města omezila osobní automobilová doprava, nebylo by zdražení jízdenek kontraproduktivní?

Jsou to dvě spojité nádoby, a proto se to musí dělat zároveň.

Praha dostala pokutu za pravidla stání pro hybridy. Musí zaplatit téměř milion korun

Lidovky.cz: Součástí úterního jednání bylo i zdražení parkovného. O kolik si Pražané za připlatí? Jaké byly zatím návrhy?

V každé věci jsme představili možnosti. Teď povedeme diskusi, vytvoříme analýzy a uvidíme, k čemu dospějeme. Zatím nebudu vypouštět čísla, která by byla nereálná.

Lidovky.cz: Jednalo by se jen o zdražení, nebo celkovou rekonstrukci parkovacího systému?

Chystáme různá vylepšení parkovacích zón. Chtěli bychom zjednodušit například krátkodobé parkování pro návštěvy rezidentů nebo třeba řemeslníky. Také prověřujeme možnost, že bychom zvýhodnili parkování pro samotné rezidenty. Opět je zatím všechno předmětem analýz.

Lidovky.cz: Už víte, kdy by se změny v jízdném a parkování mohly spustit?

Nevím, v následujících třech měsících to určitě nečekejte.