Praha od pondělí přidá jeden spoj metra, zkrátí se rovněž intervaly mezi soupravami

Praha Poslední metro nepojede od pondělí z konečných ve 22:00, ale ve 22:15. Zkrátí se také intervaly mezi soupravami, sdělil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. Jedná se o reakci na postupné rozvolňování protiepidemických opatření, v pondělí je očekáván přechod ze čtvrtého na třetí stupeň systému PES. Provoz tramvají, autobusů a vlaků zatím zůstane beze změn. Omezení denního provozu do 22:00 bylo zavedeno od 2. listopadu.

Intervaly mezi soupravami se podle Drápala od pondělí sníží na úroveň, jaká platila v září před vyhlášením druhého nouzového stavu. Na lince A se zkrátí o 30 až 45 sekund na 180 až 210 sekund, na lince B o 20 až 30 sekund na 160 až 180 sekund a na lince C o 10 až 20 sekund na 130 až 155 sekund. Přidané poslední soupravy metra vyjíždějící ve 22:15 nebudou navazovat na poslední spoje denních autobusů a tramvají, které končí zhruba ve 22:30, dodal mluvčí.



Více se podle Drápala MHD zatím s ohledem na počet cestujících posilovat nebude. Ropid podle něj nepředpokládá výrazné zvýšení počtu cestujících ve večerních a nočních hodinách, ale pokud by v souvislosti s nadcházejícím adventem nastalo, jsou organizace a dopravní podnik připraveny na to reagovat. Podobně se v pondělí vyjádřil i náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Denní provoz metra, tramvají a autobusů je nyní postupně ukončován zhruba mezi 22:00 až 22:30. Současně s tím začínají vyjíždět noční linky tramvají i autobusů. Prodlouženy byly po 21:00 také intervaly na páteřních železničních tratích.

MHD je omezena i přes den, podle Drápala nyní jezdí asi 80 procent spojů metra a tramvají a více než 80 procent autobusů. Mluvčí dodal, že po pondělním posílení bude pražská MHD omezena o 10 až 15 procent a bude nabízet minimálně dvakrát větší kapacitu, než odpovídá momentálnímu počtu cestujících.

V pražském metru od letošního září ubylo několik milionů cestujících. Zatímco v září jich bylo přes 18,9 milionu, v říjnu to bylo necelých 13,5 milionu. V období od 1. do 18. listopadu jelo metrem asi 5,5 milionu lidí, proti stejnému období v říjnu to bylo o 3,6 milionu a proti září o 6,8 milionu lidí méně. Proti stejnému období loni v listopadu to je letos úbytek zhruba 12 milionů cestujících.

Provoz MHD byl již letos v březnu na začátku pandemie omezen. Kromě upravených jízdních řádů stále platí v Praze zákaz nástupu předními dveřmi nebo je zrušený prodej jízdenek u řidičů městských autobusů. Všichni cestující musí mít v MHD zakrytý nos a ústa, a to i na zastávkách.