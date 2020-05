RegioJet od pondělí obnoví dopravu z Prahy do Vídně. Prozatím bude jezdit jeden pár spojů denně

BRNO Dopravce RegioJet od pondělí obnoví dopravu z Prahy a Brna do Vídně. Zatím bude jezdit jeden pár spojů denně. Z Brna bude jezdit do Vídně autobus, který bude navazovat na vlak. Již od tohoto týdne jezdí autobusy z Prahy do Drážďan a do Berlína a dále jezdí také do jiných německých měst a rovněž do Británie a Nizozemska. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí firmy Aleš Ondrůj. Dopravce také rozšíří od pondělí počty spojů na vnitrostátních linkách.

Autobus do Vídně bude navazovat v Brně na vlak, který přijede v 9:46, z autobusového nádraží Grand odjede v 10:00. Ve Vídni bude za dvě hodiny a zpět pojede ve 13:15. Do Brna přijede v 15:20 a vlak odjíždí 16:09.

„Další rozšíření spojů a obnovení pravidelného mezinárodního vlakového spojení plánujeme s ohledem na to, jak se naplno mají v červnu otevřít hranice se zeměmi, jako je Rakousko nebo Slovensko. Aby se mezinárodní doprava mohla plně obnovit do zemí, kde je epidemiologická situace podobně příznivá jako v Česku, je zapotřebí, aby cesty nebyly omezeny prokazováním testů bezinfekčnosti či jinými překážkami,“ uvedl Ondrůj. Česká ekonomika v 1. čtvrtletí klesla o více než 2 procenta. Výsledky ovlivnila pandemie koronaviru Na vnitrostátních spojích RegioJet reaguje na zvýšenou poptávku, která souvisí s otevíráním škol a častějšími cestami lidí do zaměstnání. „Například u vlakových spojů se počet cestujících za posledních 14 dnů zvýšil přibližně trojnásobně,“ uvedl Ondrůj. Dopravu začala společnost citelně omezovat ve druhé polovině března kvůli extrémnímu propadu poptávky. Souvisela se zavedením karantény proti šíření covidu-19.