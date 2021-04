RegioJet plánuje noční vlak z Prahy přes Berlín a Amsterdam do Bruselu, jezdit začne v roce 2022

BRNO Soukromý dopravce RegioJet a nizozemský start-up European Sleeper plánují nový noční vlak z Prahy přes Berlín a Amsterdam do Bruselu. Spojení zahájí provoz v roce 2022, uvedl v úterý v tiskové zprávě mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Noční spoje provozují také České dráhy, kvůli epidemické situaci jsou teď pozastavené.

Společnosti nyní zveřejňují záměr o spuštění nové mezinárodní linky směrem k regulátorům železniční dopravy v jednotlivých zemích a podávají žádostí o kapacity vlakových tras. „Bude to noční spoj vyjíždějící v podvečerních hodinách z Prahy přes Drážďany a Berlín do Amsterdamu a Bruselu, kde bude mít dopolední příjezd, ideální pro jednání například u evropských institucí. V opačném směru bude vlak odjíždět z Bruselu v podvečer a do Prahy dorazí v dopoledních hodinách druhého dne,“ uvedl Ondrůj.



RegioJet a European Sleeper budou na provozu vlaků spolupracovat s dalšími dopravci, kteří v jednotlivých zemích zajistí provoz i prodej jízdenek. Spoje by měly nabídnout místa jak na sedačkách, tak ve spacích kupé. „Plán otevřít nové spojení je také součástí expanze v segmentu nočních a dálkových spojů. Vedle nočních vlaků na trase Praha – Košice a zpět a Praha – Rijeka / Split otevřeme letos noční spoj také na trase Praha – Przemyśl – Lvov,“ dodal Ondrůj.

České dráhy noční spoje obnoví v závislosti na vývoji epidemie koronaviru. „V tuto chvíli předpokládáme, že by se postupně začaly obnovovat od konce května, nicméně přesný termín bude záviset na aktuální situaci a také na dohodě s našimi zahraničními partnery. Za běžného provozu bývá největší zájem o spoje na Slovensko, dále do Maďarska, do Polska a také do Švýcarska. Hojně využívaný bývá za normálních okolností i autovlak z Prahy do Popradu a Košic,“ řekla tisková mluvčí drah Gabriela Novotná.