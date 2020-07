Rozšíří se tramvajové ostrůvky, vzniknou nové zastávky. Chodci a cyklisté budou v centru Prahy zvýhodněni

Praha Náměstek pražského primátora Adam Scheinherr ve čtvrtek představil změny, které plánuje v blízké budoucnosti uskutečnit v centru Prahy. Omezit chce počet aut křižujících centrum, zlepšit pak dostupnost MHD. „Myslíme taky na kvalitu života rezidentů, chodců, cyklistů a chceme snížit znečištění ovzduší,“ uvedl Scheinherr.

Protože jsou právě chodci a lidé, kteří využívají MHD, největšími skupinami, které se po pražském centru pohybují, chce náměstek změny zacílit především na ně. „Nechci obě nábřeží úplně uzavírat, mám v plánu snížit počet aut, které chtějí jen projet z jednoho břehu na druhý. To nám pak umožní úpravy vybraných zastávek,“ uvedl Adam Scheinherr ve čtvrtek na svém facebookovém profilu.

První změnou, kterou město v okolí Smetanova nábřeží plánuje, je trasa od Karlových lázní směrem ke stanici metra Staroměstská. V ulici Křižovnická má vzniknout chybějící zastávka ve směru k metru, která umožní obsluhu lokality tramvajovou dopravou. Právě po ní místní dlouhodobě volají, jelikož se jedná o jeden z nejdelších úseků bez tramvajové zastávky v centru města.

Z vizualizace je patrné, že nástupiště bude vytvořeno ze stavebnicových dílců, stejně jako dlažba, což umožní komfortní nástup do tramvaje. Dílce nahradí kostky, které tvoří chodník nyní. O 30 metrů dál směrem ke Staroměstské se z vyšrafované části komunikace stane chodník.

Nová komunikace na Smetanově nábřeží poblíž Karlových lázní,

Na zastávce, která je na stejné ulici, ovšem směrem k Národnímu divadlu, vznikne mys ze stavebnicových dílců a dlažby, který umožní komfortní nástup do dopravního prostředku. Tam je v současnosti mezi dveřmi tramvaje a obrubníkem nepříjemná mezera, která znemožňuje bezbariérový přístup.

Úpravy na Smetanově nábřeží..

Zastávka na Smetanově nábřeží by se podle náměstka mohla zrušit úplně, nástupiště by zůstalo ponecháno a oddělil by se tak prostor předzahrádek od tramvajových kolejí. Zastávku na Smetanově nábřeží považuje Scheinherr za zbytečnou, jednou už totiž linky 2 a 18 staví nedaleko, a to u Národního divadla.



Úpravy u Masarykova nábřeží.

Na Masarykově nábřeží vznikne nová zastávka, která bude umístěna naproti té stávající, jen v protisměru. Bude zde stavět tramvaj číslo 17 namísto na zrušené zastávce Smetanovo nábřeží.



Rozšířit město plánuje také úzké tramvajové ostrůvky v obou směrech na Klárově, kde se nachází zastávka Malostranská. Právě zde je silná přestupní vazba z metra na tramvaj a naopak. Rozšířením by chtělo město zajistit větší bezpečnost i komfort pro cestující, kteří MHD využívají.

Úpravy na Klárově, poblíž Letenské ulice.



Na zastávce Staroměstská směrem z centra od Smetanova nábřeží plánuje město rozšířit velmi úzký zastávkový ostrůvek, který je nyní velmi nebezpečný a nekomfortní pro nastupující i vystupující, a to i vzhledem k tomu, že zde zastavují hned tři linky. Rozšíření plánuje město na úkor odbočovacího jízdního pruhu směrem na Mánesův most. Rozšířená plocha bude ze stejného typu dlažby jako stávající nástupiště.

Úpravy v ulici Křižovnické.

Poslední úpravu, kterou náměstek představil, je bezbariérová přestavba zastávky ve Vítězné ulici. „Úprava této zastávky je zatím předběžný výhled po první vlně změn,“ uvedl Scheinherr na svém facebookovém profilu.