Ryanair přerušil leteckou linku z Brna do Londýna, důvodem je přetrvávající krize

Brno Letecký dopravce Ryanair přerušil v zimním letovém řádu pravidelnou linku z Brna do Londýna. Po neobnovení linky do italského Bergama to byla poslední linka, kterou mohli cestující od 25. října do 27. března pravidelně využívat. Důvodem je trvající krize letecké dopravy související s pandemií covidu-19. V tiskové zprávě o tom v pondělí informoval mediální zástupce Letiště Brno Jakub Splavec.

Počet pravidelných spojů do Londýna postupně klesal. Kvůli nízkému zájmu o cestování i nepředvídatelnosti obchodního prostředí v Evropě ji nakonec dopravce na zimu přerušil. Ryanairu dochází dech, škrtá lety nejen z Prahy. Ambice rozpínavých aerolinek pohřbila druhá vlna „Od března by se mělo opět létat v počtu jedné rotace denně. Budoucnost linky do Bergama nyní závisí především na vývoji situace v dalších měsících. Dopravce nás ujistil, že současná situace nijak neohrozí záměr o znovuobnovení dosud fungujících pravidelných linek ani pokračující diskuse o zavedení nových spojů,“ uvedl Splavec.

Předseda představenstva Letiště Brno Milan Kratina na začátku září řekl, že jednají o nových pravidelných linkách z Brna. Mezi možné destinace patřilo Severní Porýní-Vestfálsko, centrální Francie, Ukrajina a Velká Británie. Společnost Letiště Brno kvůli koronavirové pandemii odhaduje letošní ztrátu na 60 až 75 milionů korun. Podle výroční zprávy za rok 2018 zveřejněné ve Sbírce listin měla čistý obrat za daný rok téměř 260 milionů korun, zisk necelých padesát milionů korun. Výroční zpráva za loňský rok zatím není k dispozici.