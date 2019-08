Silničáři začali opravovat Jižní spojku. Dopravní omezení potrvají do konce října

Pražská Technická správa komunikací (TSK) v úterý zahájí první část oprav pravého jízdního pruhu a svodidel na frekventované Jižní spojce. Silničáři budou pracovat v úseku od křížení se Záběhlickou ulicí ke sjezdu na Průběžnou ulici.

ČTK to sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková. Řidiči musejí v Praze počítat také s dalšími dopravními komplikacemi, například ve Strakonické, Vídeňské či Vltavské ulici.

Opravy zhruba 1,5 kilometrového úseku na Jižní spojce potrvají ve třech fázích do 28. října. Provoz bude TSK omezovat po částech. „Dopravní omezení bude jen částečné. Dojde k uzavření přilehlého jízdního pruhu a doprava bude vedena po zúženém jízdním pásu, a to po etapách,“ uvedla Lišková.

Dopravní omezení a opravy plánuje TSK vzhledem k slabšímu provozu každoročně na letní měsíce. V neděli 4. srpna začala výměna vozovky ve Strakonické ulici, která potrvá do 13. srpna. V úterý pojedou auta pouze v jednom pruhu směrem z centra a bude uzavřen nájezd z Radotína. Se zúžením do jednoho pruhu ve směru do Prahy a uzavření sjezdu do Radotína musí řidiči počítat v neděli 11. srpna. Po zbytek času bude zachován provoz ve dvou zúžených pruzích v obou směrech.

Oprava Vltavské ulice na Smíchově začala 28. července a potrvá do prosince. Ulice bude vždy částečně průjezdná, v úseku mezi ulicemi Vltavská a Jindřicha Plachty ovšem nebude možné parkovat. Do září také potrvá rekonstrukce Vídeňské ulice v úseku od ulice K zeleným domkům ke kruhovému objezdu u Dobronické a ulice K Libuši.

Omezený provoz je také do 25. srpna v Praze 10 v ulicích Průběžná a Korytech. Opravuje se tam železniční most v souvislosti s rekonstrukcí traťového úseku mezi stanicemi Praha-Hostivař a hlavním nádražím.

Omezení se týkají i cestujících MHD. Do 11. srpna potrvá oprava trati mezi Palackého náměstí a Andělem. V nočních hodinách 16. srpna bude zastaven provoz tramvají mezi Podolskou vodárnou a Sídlištěm Modřany, 29. srpna pak mezi Hlavním nádražím a Nákladovým nádražím Žižkov a mezi stanicemi Olšanské náměstí a Flora. O den později nepojedou noční tramvaje mezi Hradčanskou a Prašným mostem.

Opravám na Jižní spojce předcházela diagnostika Lanového mostu. Ten je dlouhodobě ve špatném stavu a kvůli zátěžovým zkouškám byl pro dopravu uzavřen 3. a 4. srpna a také o víkendu 20. a 21. července. Poškozený je rovněž Most legií, do kterého zatéká kvůli trhlinám v jedné z opěr. Výsledky jeho diagnostiky představili zástupci TSK na konci července. Rekonstrukce mostu by měla začít do pěti let.